Formule 1 GP du Qatar

Mercedes impressionne au Qatar : "Un message adressé au paddock" selon McLaren

Selon Andrea Stella, Mercedes envoie un avertissement qui dépasse largement le cadre du Grand Prix du Qatar en démontrant le niveau d'appui aérodynamique qu'il est possible d'atteindre avec la réglementation actuelle.

Ronald Vording

Publié: 29 nov. 2026, 07:49

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Photo de : Manuel Eletto / Getty Images

Même s'il était déjà évident avant le début du week-end que le circuit de Losail conviendrait à Mercedes, nombre de ses concurrents ont tout de même été impressionnés par l'ampleur de sa domination.

Kimi Antonelli a signé un sans-faute lors des séances d'essais libres, avant que George Russell ne prenne le relais en qualifications en décrochant la pole position. McLaren, son plus proche rival, accusait déjà près d'une demi-seconde de retard.

Le directeur de l'écurie de Woking, Andrea Stella, y voit un avertissement quant au niveau de Mercedes lorsque l'écurie parvient à exploiter pleinement le potentiel de son important package d'évolutions introduit en Malaisie.

"Nous avons constaté une certaine variabilité en matière de compétitivité selon les circuits, les tracés et les pistes sur lesquels nous nous sommes rendus récemment", a expliqué Stella aux médias, dont Motorsport.com. "Mais je pense que ce circuit favorise très clairement les voitures qui disposent du meilleur appui aérodynamique dans les virages à moyenne et haute vitesse."

"Je dirais que, s'il y a une chose à retenir, c'est que Mercedes adresse un message à l'ensemble du paddock sur le niveau d'appui aérodynamique qu'il est possible d'extraire de cette réglementation. Et nous recevons tous ce message. Mais dans le même temps, si l'on considère plusieurs circuits, il est évident que l'exploitation de la voiture et la capacité à la faire fonctionner dans une large fenêtre de réglages sont également importantes."

Ce dernier point est en réalité crucial et, selon Stella, il explique pourquoi Mercedes n'a pas été en mesure de libérer tout le potentiel de ses évolutions introduites en Malaisie sur tous les circuits. L'Italien souligne que les conditions au Qatar sont idéales pour tirer le maximum de la W17.

Lando Norris (McLaren)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Je dirais que Mercedes semble avoir la voiture qui génère le plus d'appui aérodynamique. Et certaines des limites qu'ils ont évoquées concernant leur fenêtre de fonctionnement semblent pouvoir être atténuées ici."

"C'est probablement parce que cette piste est très lisse et qu'il est possible de rouler avec des réglages très rigides, ce qui réduit la plage de hauteur de caisse. Je pense donc qu'il s'agit d'un circuit extrêmement sensible à l'appui aérodynamique, mais qui offre aussi des possibilités pour faire fonctionner une voiture dans sa fenêtre de performance optimale."

"Et il y a très peu de virages lents ici, contrairement à ce que nous avons rencontré à Las Vegas, Bakou et sur certains circuits qui sont assurément très rapides, mais très différents du tracé fluide du Qatar."

George Russell (Mercedes)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ce sont précisément ces facteurs qui rendent Mercedes aussi effrayante de rapidité à Losail. Cela ne signifie pas nécessairement que la fenêtre de fonctionnement de ses évolutions s'est élargie, mais plutôt que l'écurie de Brackley parvient à exploiter parfaitement une fenêtre qui pourrait toujours être étroite, grâce aux caractéristiques de ce tracé et à la régularité de son asphalte.

"Même s'ils ont pu rencontrer des difficultés à exploiter le potentiel maximal que leur voiture semble capable d'atteindre, sur des circuits de ce type, lorsqu'on peut contrôler la fenêtre de fonctionnement de la voiture grâce aux réglages, le niveau d'appui aérodynamique qu'ils semblent capables de générer paraît supérieur à celui de tous les autres."

Stella établit lui-même une comparaison avec la Malaisie, où Mercedes a introduit les évolutions attendues de longue date. Le circuit de Sepang comporte lui aussi plusieurs virages rapides, mais son revêtement irrégulier constitue une variable susceptible d'expliquer l'écart considérable de performance de Mercedes entre les deux pistes, sans oublier que l'écurie devait encore apprendre à exploiter son propre package d'évolutions à l'époque.

"Il y a une autre dimension qui intéressera ceux d'entre vous qui s'intéressent à la technique. Vous vous souvenez peut-être que, lorsque nous sommes allés en Malaisie, certaines équipes, et pas seulement McLaren, avaient expliqué ne pas comprendre pourquoi leur voiture ne fonctionnait pas très bien."

"Certains virages en Malaisie ne sont pas très différents de ceux que nous avons ici. Mais d'autres aspects qui influencent l'aérodynamique sont très différents entre les deux circuits. Je ne vais pas vous dire lesquels, mais vous pouvez venir me soumettre vos hypothèses", a souri Stella, faisant manifestement référence à l'irrégularité de l'asphalte.

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Tout cela signifie que l'avantage écrasant de Mercedes dépend en partie des caractéristiques du circuit et ne se reproduira pas nécessairement avec la même ampleur sur toutes les pistes, comme on a pu le constater ces dernières semaines, lorsque l'équipe de Toto Wolff a davantage souffert sur certains tracés. Stella considère néanmoins cette démonstration comme une révélation à l'approche de 2027.

"Je suis certain que tout le monde va examiner, avec un intérêt renouvelé, les photos que chaque équipe prend des monoplaces de ses concurrentes. Il faudra regarder quels détails de conception aérodynamique peuvent être déterminants pour parvenir à atteindre ce niveau de performance."

Selon Stella, Mercedes a placé la barre plus haut, du moins en matière de potentiel pur. Mais cela s'inscrit parfaitement dans le cadre d'une réglementation technique encore relativement récente, que les équipes continuent d'apprendre à maîtriser.

"Je pense que le potentiel technique de la réglementation actuelle est loin d'avoir été pleinement exploité. Il reste encore beaucoup à découvrir et la hiérarchie peut encore beaucoup évoluer en fonction de la capacité de chacun à mieux maîtriser cette réglementation, et en particulier l'aérodynamique."

Alors que Mercedes cherchera avant tout à atteindre ce niveau de performance maximale de manière plus régulière et sur une plus grande variété de circuits en 2027, Stella estime que ses concurrents savent désormais au moins où se situe la barre. Une barre que Mercedes vient de placer encore plus haut.

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