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Mercedes "ne veut pas changer" ses pilotes en 2027

Toto Wolff a assuré vouloir conserver George Russell aux côtés de Kimi Antonelli chez Mercedes pour la saison 2027.

Basile Davoine
Publié:
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Malgré une saison 2026 qui n'est encore que dans son premier tiers, l'approche de l'été déclenche déjà de nombreuses spéculations quant à la constitution de la grille pour l'année prochaine.

Les champions du monde Max Verstappen, Lewis Hamilton et Fernando Alonso sont vus comme des éléments cruciaux qui peuvent faire bouger (ou pas) le marché, mais chez Mercedes, qui domine le début de championnat sous l'égide de la nouvelle réglementation, c'est vers la stabilité que l'on tend.

Interrogé sur la saison prochaine, à l'heure où George Russell est lui aussi parfois cité pour changer de crémerie, Toto Wolff se montre clair. 

"On ne veut pas changer les choses et on l'a dit aussi à George", a-t-il répondu sans hésiter au micro de Sky Sports, ce samedi dans le paddock de Spielberg, théâtre du Grand Prix d'Autriche. "Je pense que c'est un line-up qui nous convient. Je suis très content d'avoir les deux."

"Quand on arrive en Formule 1, on fait preuve de résilience et on doit croire en soi, et je pense que George est particulièrement doué pour ça", a ajouté l'Autrichien, questionné sur la dynamique qui profite largement à Kimi Antonelli pour le moment cette année. "Tout au long de sa carrière, il y a eu des hauts et des bas, et même quand quelqu'un semblait très rapide, il a toujours su se retrouver et gagner."

"Je ne doute pas une seconde que ça va continuer. Et puis Kimi est clairement très rapide, c'est pour ça qu'on l'a recruté. George, c'est pareil."

L'an dernier, la prolongation de contrat des deux pilotes Mercedes avait tourné au feuilleton, pour ne finalement prendre fin définitivement qu'à la mi-octobre. À l'époque, l'écurie de Brackley n'avait toutefois pas précisé la durée d'engagement de l'Italien et du Britannique, qui pourrait cette année se disputer le titre mondial.

Et si tel est le cas, il faudra gérer le calendrier et la gestion des événements pour reconduire officiellement le duo comme Toto Wolff l'affirme aujourd'hui. 

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