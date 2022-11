Des qualifs à "jeter aux toilettes" pour Mercedes, selon Wolff

Charger le lecteur audio

Moins d'une semaine après son meilleur week-end de l'année, la séance de qualifications du GP d'Abu Dhabi 2022 de F1 est un dur rappel pour Mercedes : dans une séance qui s'est déroulée normalement, Lewis Hamilton et George Russell y ont signé les cinquième et sixième temps, échouant tous deux à près de sept dixièmes de la meilleure marque, fixée par Max Verstappen.

Autant dire que la dynamique des dernières courses s'est arrêtée net et que, dans l'exercice proposé ce samedi, la marque à l'étoile a clairement retrouvé sa position de troisième force, la meilleure des Ferrari ayant par ailleurs plus de quatre dixièmes d'avance sur les hommes de Brackley.

S'exprimant sur Sky Sports après les qualifications, Toto Wolff, directeur exécutif de l'écurie, a plaisanté : "Je viens d'apprendre qu'aujourd'hui [19 novembre] c'est la journée mondiale des toilettes, alors je pense que c'était une journée à jeter aux toilettes."

L'Autriche estime que Mercedes "n'a pas fait le travail" face à Ferrari, et que ses choix de réglages en vue de la course ont été très coûteux en qualifications : "Nous avons reculé et ils ont fait un petit pas en avant. Nous avons opté pour un concept à fort appui et à traînée élevée afin d'avoir une bonne voiture pour la course de demain, et elle était juste très, très lente dans les lignes droites. Ça n'a rien donné."

"Nous avons toujours su que nous devions [encore] progresser et ne pas fonder nos attentes sur le résultat du Brésil", a ajouté Wolff, en référence au week-end quasi idéal d'Interlagos. "Je pense qu'[Interlagos] convenait parfaitement à notre voiture, tout a très, très bien fonctionné. Et Abu Dhabi, dans notre baromètre du malheur, c'était l'une de nos pires pistes. Pas catastrophique comme les pistes de haute vitesse, mais quand même pas idéale, et nous l'avons vu aujourd'hui."

"Nous avons juste beaucoup trop de traînée pour les qualifications, on perd six dixièmes dans les lignes droites, et ce problème ne se résout pas facilement en réduisant [la charge de] l'aileron arrière parce que c'est simplement l'efficacité aérodynamique qui fait défaut à la voiture. Si nous diminuons [l'appui généré par] l'aileron arrière, nous ne sommes pas rapides dans les virages."

Wolff a toutefois trouvé un certain réconfort dans le fait que les simulations de Mercedes pour Abu Dhabi étaient correctes, et espère donc l'équipe s'en sortira mieux sur la distance de course : "Dans un sens, c'est bien qu'il y ait une corrélation entre notre simulation et le résultat, c'est le seul point positif que je vois. J'espère que nous aurons une voiture solide et qui ménagera les pneus en course, même si nous ne pourrons peut-être pas doubler."