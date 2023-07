Mick Schumacher a fait ses premiers essais avec McLaren

Mick Schumacher a pris le volant de la McLaren MCL35M de 2021 à Portimão ce mercredi, la réglementation sportive de la Formule 1 permettant les tests avec des monoplaces vieilles d'au moins deux ans. Mercedes partage en effet ses pilotes de réserve avec McLaren, écurie cliente de la marque à l'étoile ; cette année, il s'agit de Schumacher.

Si l'équipe principale est bien occupée avec les Grands Prix d'Autriche et de Grande-Bretagne, une équipe de tests a été envoyée au Portugal avec de jeunes techniciens. "Se joignent à Mick certains de nos apprentis et stagiaires en mécanique et en ingénierie, qui prennent une expérience précieuse dans un environnement de circuit", a expliqué McLaren sur Twitter.

C'est le second test de Schumacher cette année, après une journée d'essais de pneus Pirelli à Barcelone pour Mercedes ; des pneus prototypes sans couvertures chauffantes étaient alors mis à l'épreuve pour le manufacturier italien. Schumacher avait alors déclaré : "Cette expérience m'aidera sans aucun doute dans mon rôle. Je comprends mieux de quoi il faut s'occuper et ce sur quoi il faut travailler. Je comprends mieux aussi toutes les procédures et la manière dont l'équipe travaille en piste. C'est un facteur clé si je dois un jour participer à une course."

Schumacher a adopté ce rôle de pilote de réserve Mercedes après avoir perdu son baquet chez Haas, où il a disputé ses deux seules saisons en Formule 1, au profit de Nico Hülkenberg. Il sera à nouveau au volant ce mois-ci à l'occasion du Festival of Speed de Goodwood, avec la Mercedes W02 de 2011, pilotée à l'époque par son père Michael Schumacher, septuple Champion du monde.