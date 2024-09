Mini-DRS de McLaren : Norris se dit "fier" de son équipe

Lando Norris a fait part de sa fierté envers l'écurie McLaren alors que la controverse autour du "mini-DRS" de l'aileron arrière de la MCL38 fait rage depuis le succès d'Oscar Piastri à Bakou.

Des images issues de la réalisation TV de l'épreuve ont montré que le flap supérieur de l'aileron arrière de l'Australien se déformait nettement tout au long de la principale pleine charge du circuit azerbaïdjanais, à tel point que ses coins se retroussaient et laissaient un espace où l'air pouvait s'infiltrer. En conséquence, d'aucuns estiment que cette déformation permet à McLaren de réduire la traînée de son aileron et donc sa vitesse de pointe, d'où le surnom de "mini-DRS".

Dans la foulée de cette controverse, la FIA a indiqué ce jeudi qu'une enquête était en cours sur le sujet avec les éléments ressemblés à Bakou, en vue d'une possible action à l'avenir, tout en rappelant que les éléments en piste avaient tous passé avec succès les tests de déformation menés par l'instance dans la voie des stands. Le débat sur la flexibilité des ailerons, avant ou arrière, est en toile de fond de la saison 2024 depuis plusieurs mois.

Interrogé sur la polémique née à Bakou, Norris a tenu à faire part de sa satisfaction quant au travail de son équipe : "Tout a été testé, tout est légal", a-t-il d'abord déclaré. "On fait ce qui est permis, c'est la Formule 1 : on explore toutes les possibilités qu'offre le règlement. Nous avons passé tous les tests et la FIA est satisfaite."

"Donc je suis fier, je suis heureux de ce que l'équipe réalise ; ils repoussent les limites et c'est ce qu'il faut faire si vous voulez vous battre au sommet et contre des gens qui sont aussi connus pour faire la même chose et explorer chaque domaine possible."

"Maintenant, je suis encore plus fier du fait que l'équipe repousse [les limites] dans chaque domaine. Nous n'avons pas été dans la situation où nous pouvions le faire par le passé mais désormais c'est le cas, donc je suis très heureux. En fait, c'est quelque chose de cool à voir, à mon avis."

"Il y a tant de règles, tant de choses en place, mais les équipes, y compris la nôtre, trouvent des moyens d'explorer et d'envisager des solutions différentes auxquelles d'autres n'ont pas pensé. Même si c'est nous que vous voyez faire, il y a beaucoup d'autres équipes qui le font et que vous ne voyez pas à la télévision."

Oscar Piastri a pour sa part minoré l'importance de ce "mini-DRS", arguant qu'il ne s'agissait pas de la solution "magique" expliquant la compétitivité de son écurie et assurant qu'il ignorait que la pièce se comportait ainsi à Bakou.

"Pour être honnête, la première fois que j'ai appris que c'était le cas, c'était en même temps que tout le monde, la semaine dernière", a déclaré l'Australien lors de la conférence de presse de ce jeudi à Singapour. "Et ce n'est pas une zone grise. Il est testé chaque semaine, il est légal. Ils ont beaucoup de tests différents pour les ailerons arrière aujourd'hui."

"Honnêtement, je ne savais même pas que c'était le cas jusqu'à il y a trois jours. Il est évident que dans cette discipline, il faut trouver la moindre once de performance, sans enfreindre les règles. J'ai l'impression que c'est ce que nous faisons et que c'est ce qu'il faut faire pour que notre voiture et notre équipe gagnent le championnat."

