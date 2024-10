Montoya : "Peut-être qu'il est trop tard" pour Norris et McLaren

Avant une dernière ligne droite riche en suspense dans la course aux deux titres mondiaux en Formule 1, Juan Pablo Montoya n'est pas forcément le plus optimiste pour McLaren. Le Colombien est de ceux qui pensent que l'écurie de Woking aurait dû miser plus tôt sur Lando Norris face à Max Verstappen, tout en comprenant l'importance capitale que revêt le championnat constructeurs pour une équipe qui ne l'a plus remporté depuis 1998.

"Est-ce que McLaren a commis une erreur en ne faisant pas de Lando son numéro un plus tôt ?", s'interroge dans une interview accordée à Gambling Zone celui qui a piloté pour l'écurie anglaise en 2005 et 2006. "Ce qui est difficile pour McLaren, c'est que Max continue à monter sur le podium. Mais McLaren avait l'opportunité de réduire l'écart et de mettre plus de pression sur lui, et peut-être qu'il est trop tard désormais."

"McLaren aurait dû décider plus tôt qui allait être son numéro un. C'est une bonne leçon pour toutes les écuries. Elles devraient se dire qu'à la mi-saison, celui qui est en tête devient le numéro un. [...] J'espère que McLaren n'arrivera pas à Abu Dhabi en se disant que ces quatre points ici et six points là manquent pour être champion du monde."

"La question est de savoir si le championnat constructeurs est plus important pour eux. Je sais que pour Lando le titre pilotes est la priorité, mais pour McLaren, remporter le titre constructeurs serait quelque chose d'énorme. Peut-être qu'ils ont analysé ça et pensé que les chances de remporter le titre pilotes étaient trop faibles, et qu'ils ont décidé de se concentrer sur le championnat constructeurs."



La vitesse de McLaren n'est pas ahurissante, mais ce sont sa régularité et la manière dont ils gèrent les pneus qui comptent.

Lando Norris loin devant Max Verstappen à Singapour. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Juan Pablo Montoya se dit également curieux de voir la dynamique qui s'installera à partir de la semaine prochaine sur le Circuit des Amériques. S'il voit une force qui devrait perdurer en faveur de McLaren, c'est la constance de sa monoplace. "La vitesse de McLaren n'est pas ahurissante, mais ce sont sa régularité et la manière dont ils gèrent les pneus qui comptent", dit-il.

Néanmoins, Red Bull semble avoir fait du chemin dans la compréhension de ses récentes difficultés, et c'est ce qui fragilise la tendance positive à McLaren lors des derniers Grands Prix.

"Je pense que Red Bull a commencé à résoudre ses problèmes avec sa monoplace", avance Juan Pablo Montoya. "Je crois qu'il y a un package d'évolutions qui arrive pour le Grand Prix des États-Unis. Si tout à coup ils ont réglé les problèmes, que Pérez commence à battre Oscar [Piastri] et que Max recommence à gagner des courses, le championnat constructeurs peut à nouveau basculer."