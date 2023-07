Mort à Spa : Verstappen juge que le restart n'était "pas nécessaire"

Ce samedi, la seconde course du meeting de FRECA à Spa-Francorchamps a été le théâtre d'un accident mortel. Après la sortie de la voiture de sécurité, la relance de la course a eu lieu alors qu'il restait une vingtaine de secondes dans le temps de course imparti. De sorte que, quand les pilotes ont franchi la ligne, il leur restait dans les faits deux tours à parcourir.

La chronologie des événements, en l'absence de vidéo couvrant l'ensemble de la séquence, n'est à ce stade pas claire et les instances n'ont pas encore communiqué dessus. En tout cas cette relance, qui a eu lieu dans des conditions très humides, a vu le second, Tim Tramnitz, perdre le contrôle de sa monoplace à la sortie du Raidillon, en passant trop au large sur le vibreur extérieur.

Sa voiture a alors décroché et est allée s'accidenter par l'arrière dans les barrières situées à gauche de la piste, peu avant de déboucher dans la ligne droite de Kemmel. Malgré un bref retour en plein milieu de la piste de l'épave, celle-ci a visiblement pu être évitée avant qu'elle ne finisse par s'immobiliser le long de la barrière, dans l'herbe.

C'est ensuite que le flou règne et que l'on ne sait pas ce qui s'est passé pour que la voiture de Dilano van 't Hoff (entre autres) se retrouve accidentée et sur la piste, à la perpendiculaire de l'arrivée d'autres monoplaces, alors que la ligne droite de Kemmel était déjà entamée. Dans tous les cas, le Néerlandais a à ce moment-là été percuté par la voiture d'Adam Fitzgerald, ce qui a entraîné ses blessures mortelles.

Un peu moins de quatre ans après l'accident similaire qui a coûté la vie à Anthoine Hubert, et qui s'était produit plus en amont dans la zone de dégagement sur la droite de la sortie du Raidillon, l'émotion a été vive et d'aucuns n'ont pas tardé à interroger la sécurité de cette zone du circuit ardennais qui a été le théâtre d'accidents très spectaculaires ces dernières années dans diverses catégories. Lance Stroll a notamment appelé à des modifications de ce virage.

Du côté de Max Verstappen, l'on s'interroge surtout sur la décision de relancer la course pour une aussi courte distance dans des conditions aussi difficiles. "Nous devons nous pencher sur ce genre de situation", a-t-il d'abord expliqué en conférence de presse après le sprint. "Il est facile de rejeter la faute sur la piste, mais je pense qu'il faut aussi tenir compte de l'humidité et de ce genre de choses. Oui, il y a certainement des choses que nous devons examiner pour l'avenir, ce que nous pouvons faire de mieux pour protéger les pilotes, parce que je pense qu'aujourd'hui ce n'était pas nécessaire, clairement."

Pour Viaplay, il a par la suite développé sa vision des choses sur l'incident et ses circonstances : "C'est extrêmement triste, bien sûr, mes condoléances à toute la famille et à l'équipe MP [Motorsport]."

"Il faut regarder ce que l'on peut améliorer. J'ai vu quelques images de la course et c'était très humide, donc je pense qu'il n'était absolument pas nécessaire de redémarrer cette course. Vous savez que lors d'un restart, avec autant d'eau et de spray, vous ne voyez rien."

"Les gens à l'arrière n'ont rien à perdre, alors ils roulent à fond et vous avez ce genre d'accident qui ne devrait pas se produire. Nous devons trouver des solutions. Nous devons voir comment nous pouvons améliorer le spray et nous devons toujours veiller à la sécurité des voitures, mais pour l'instant, c'est vraiment très triste."

La F1, qui se rendra à Spa dans trois semaines pour le Grand Prix de Belgique, travaille avec la FIA sur des solutions visant à réduire la quantité de projections générées par les voitures sur une piste humide. Mercedes et McLaren effectueront un premier essai d'un nouveau système de garde-boue pour temps de pluie, à Silverstone, le 13 juillet.

