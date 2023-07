Stroll s'en prend au Raidillon : "Ce virage doit changer"

Ce samedi 1er juillet 2023, le jeune pilote Dilano van 't Hoff, âgé de 18 ans seulement, a trouvé la mort dans une course de FRECA à Spa-Francorchamps. Alors qu'il pleuvait, un accident entre le sommet du Raidillon et la ligne droite de Kemmel a entraîné un carambolage, dans lequel Van 't Hoff a été impliqué. À l'arrêt sur la piste, et perpendiculaire à la trajectoire, il a ensuite été percuté de plein fouet par un autre pilote.

Lire aussi : Un jeune pilote s'est tué à Spa en FRECA

Une scène et un dénouement tragiques qui ne sont pas sans rappeler l'accident d'Anthoine Hubert sur ce même circuit, quelques mètres en amont, lors d'une course de Formule 2 en 2019.

Le cœur lourd, Lance Stroll a eu une pensée pour Van 't Hoff à l'issue du sprint du Grand Prix d'Autriche. "C'est un jour dramatique pour les sports mécaniques", a-t-il regretté. "Nous avons perdu un pilote aujourd'hui. Je veux que tout le monde réfléchisse là-dessus. Mes pensées vont à lui. Ce qui s'est passé me brise le cœur."

Le pilote Aston Martin a également fait part de sa mécontentement concernant le tracé de Spa-Francorchamps, qu'il juge trop dangereux. Selon lui, la portion du Raidillon, emblématique pour son dénivelé impressionnant, ne peut continuer à exister dans sa forme actuelle.

"Je pense que [le Raidillon] et Spa ont besoin d'être examinés parce que nous avons déjà perdu deux pilotes en l'espace de quatre, cinq ans", a-t-il rappelé. "C'est un virage très dangereux et nous le disons chaque année. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas juste."

Et Stroll d'asséner : "Ce virage doit changer. C'est bien trop dangereux et à chaque fois qu'on le négocie, l'accident ne demande qu'à se produire. Aujourd'hui, il y en a encore eu un et nous avons perdu un jeune garçon. Ce n'est pas juste."

"Nous [les pilotes] devons en parler. Comme je l'ai dit, deux pilotes [morts] en l'espace de cinq ans... Ce virage doit changer. Je tenais à le dire à haute voix avant de me consacrer à ma course parce que j'y ai beaucoup songé aujourd'hui. C'est un jour triste pour la course."

Hill : La pluie fait partie d'un "mélange mortel"

Ces dernières années, les accidents au sommet du Raidillon se sont multipliés. En 2018, lors des 6 Heures de Spa, en Endurance, Pietro Fittipaldi s'y était fracturé les deux jambes et Matevos Isaakyan s'était fait une énorme frayeur en partant en looping.

Trois ans plus tard, c'est Jack Aitken qui avait subi une fracture de la clavicule et d'une vertèbre après que sa Lamborghini GT3 était revenue sur la piste en rebondissant contre les barrières puis percutée par plusieurs voitures en pleine course. La même année, six pilotes avaient été impliquées dans le même accident en W Series.

Lire aussi : Après son accident, Aitken souhaite une modification à Spa

Ces exemples récents, associés à l'accident mortel d'Anthoine Hubert ont motivé une campagne de travaux sur la piste pour en améliorer la sécurité. Les barrières au sommet du Raidillon ont notamment été reculées afin d'empêcher aux voitures accidentées de rebondir sur la piste. Mais comme l'a expliqué Damon Hill, Champion du monde de F1 1996 et ancien vainqueur à Spa, la piste devient extrêmement dangereuse lorsqu'il se met à pleuvoir.

"Quand il pleut à Spa, il pleut très fort et l'eau inonde le circuit", a-t-il indiqué sur Sky Sports. "Ça a toujours été piégeux sur le mouillé. Le problème, c'est que la haute vitesse, le circuit mouillé, l'aquaplaning et la mauvaise visibilité forment un mélange mortel. Lorsque la visibilité est sérieusement affectée, nous devrions peut-être nous dire qu'il est insensé de rouler dans ces conditions."

"J'ai été dans des courses où il était complètement impossible de voir, on est là [dans la voiture] à se dire : 'Je suis à la merci de n'importe quoi'. On prend d'énormes risques. La mauvaise visibilité est probablement l'un des plus gros facteurs parce que lorsque l'on peut voir [ce qui se passe], on peut réaliser des manœuvres d'évitement."