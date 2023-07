Leclerc dépité : "Je suis en galère complet"

Charles Leclerc a été l'un des animateurs du sprint en étant engagé dans une longue bataille avec plusieurs pilotes dans le top 10. Toutefois, en fin d'épreuve, il a coulé et terminé au 12e rang, dans une course où il aura été bien plus à la peine que son équipier Carlos Sainz, troisième.

À sa descente, au micro de Canal+, il n'a pas caché qu'il était simplement en difficulté sur les pistes humides avec la SF-23 : "Honnêtement, dans ces conditions-là, on n'y arrive pas", a-t-il d'abord lancé. "Enfin, quand je dis 'on n'y arrive pas', c'est de mon côté du garage parce que Carlos il fait, je pense, une belle course – je n'ai pas tout regardé mais je pense que le rythme était pas mal pour Carlos."

"Moi je suis en galère complet : ça fait malheureusement trois week-ends, en plus de cela, qu'on se retrouve dans ces conditions-là, avec des slicks sur une piste à moitié mouillée, à moitié sèche. Et le feeling n'est tout simplement pas du tout là pour moi, j'ai énormément de mal à conduire la voiture, vraiment pas beaucoup de confiance dans la voiture et ça se ressent dans la perfo."

"Donc voilà, il va vraiment falloir qu'on se concentre sur ça de mon côté et que je comprenne ce qui ne va pas dans ces conditions. Car très honnêtement, il n'y a juste pas de rythme : ce n'est pas qu'il y a un problème de stratégie ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on n'est pas rapides."

Interrogé sur les luttes qu'il avait pu connaître lors de la course, il a eu du mal à s'en satisfaire : "Ouais, je ne sais pas si ça a touché des fois, au moins on n'était pas tout seul. D'un autre côté, ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse ; me battre pour la 11e place, ce n'est pas ce que je veux. Donc voilà, il faut vraiment qu'on fasse un step de mon coté sur ces conditions-là, car je suis loin de la perfo que j'ai envie d'avoir."