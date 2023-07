Sprint - Verstappen s'impose, Hülkenberg et Russell font le show

Un Red Bull Ring de nouveau humidifié accueillait les pilotes au moment du départ du sprint du Grand Prix d'Autriche. Max Verstappen était en pole, cette fois-ci devant son coéquipier Sergio Pérez. Initialement sixième, Charles Leclerc prenait finalement le départ en neuvième position en raison d'une pénalité après avoir gêné Oscar Piastri lors du Shootout.

La pluie a repris de plus belle à quelques minutes du tour de formation, motivant ainsi le choix des intermédiaires pour les pneus. Cependant, Valtteri Bottas a pris un énorme pari en conservant des mediums slicks. Mauvaise décision, le Finlandais était sur des œufs dans son tour de formation, si bien que les hommes de tête ont dû patienter près d'une minute sur la grille avant de voir tous les pilotes s'immobiliser !

Alors que Bottas regagnait les stands pour chausser des intermédiaires, le départ était donné. Pérez a pris un meilleur envol que Verstappen et a pris les commandes dans le premier virage malgré un tassage de son coéquipier. Le Mexicain lui a rendu la pareille à la sortie de la première courbe, avant que Verstappen ne réplique de manière mesquine dans les virages 3 et 4, permettant ainsi à Nico Hülkenberg de prendre la deuxième place. Dans le sillage des Red Bull lors de leur passe d'armes, Lando Norris a tout perdu en manquant de caler à la sortie du troisième virage.

À la fin du premier tour, Verstappen, Hülkenberg, Pérez, Sainz, Stroll, Alonso, Albon et Ocon composaient le top 8. Le Néerlandais s'est rapidement échappé, alors que Pérez ne parvenait pas à recoller à la Haas. Derrière, Leclerc se faisait pressant sur Ocon pour le dernier point en jeu, sans trouver l'ouverture.

Au bout de dix tours, la pluie perdait en intensité et le tarmac commençait à s'assécher. Compte tenu de la courte durée du sprint (24 tours), les pilotes étaient hésitants sur le fait d'emmener les enveloppes intermédiaires jusqu'au bout. En difficulté, Hülkenberg a vu Pérez le doubler dans le 12e tour et Sainz dans le 13e. De son côté, Leclerc continuait à klaxonner Ocon mais se heurtait à une superbe défense du pilote Alpine.

Dans la seconde moitié de course, George Russell, hors des points, a retenté le pari des slicks de Bottas, au moment où la direction de course autorisait l'utilisation du DRS. Cette fois-ci, le choix était judicieux puisque ses chronos ont été jusqu'à six secondes au tour plus rapides que les hommes en intermédiaires. Piastri, Zhou, De Vries, Sargeant, Magnussen, Hamilton et même Hülkenberg l'ont vite imité.

Alors que le #63 et le #27 dynamitaient le peloton, Verstappen, Pérez, Sainz, Stroll et Alonso avaient fait le choix de rester en piste avec leurs pneus intermédiaires. Ils ont bien fait puisqu'ils ont été les premiers à franchir la ligne d'arrivée. Hülkenberg est remonté jusqu'à la sixième place, tandis qu'Ocon, en intermédiaires, s'est maintenu devant Russell pour neuf millièmes de secondes seulement !

Norris, revenu dans le top 8 en ne s'arrêtant pas, a finalement fini hors des points. En slicks, Leclerc et Albon ont toutefois perdu gros en ralliant respectivement l'arrivée aux 12e et 13e places.

Grand Prix d'Autriche - Sprint