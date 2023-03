Nelson Piquet condamné pour propos racistes envers Hamilton

Charger le lecteur audio

Nelson Piquet, triple Champion du monde de Formule 1, a été condamné à une forte amende par un tribunal brésilien, qui l'a reconnu coupable d'avoir tenu des propos racistes et homophobes à l'encontre de Lewis Hamilton.

Dans un podcast avec un média brésilien en novembre 2021, Piquet avait utilisé une insulte raciste pour faire référence au septuple Champion du monde alors qu'il était interrogé sur l'accrochage entre le pilote Mercedes et Max Verstappen au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Ce n'est qu'en juin 2022 que la polémique a éclaté, et Piquet a alors rapidement présenté des excuses. "Ce que j'ai dit était mal pensé, et je ne m'en défends pas, mais je tiens à préciser que le terme utilisé est un terme qui a été largement et historiquement utilisé familièrement dans la langue portugaise au Brésil comme synonyme de 'gars' ou de 'personne', et qu'il n'a jamais été destiné à offenser", avait-il plaidé, avant d'assurer : "Je condamne fermement toute insinuation selon laquelle j'aurais utilisé ce mot dans le but de rabaisser un pilote en raison de sa couleur de peau."



Cependant, quatre associations de défense des droits de l'homme, dont l'Alliance Nationale LGBT+ au Brésil, ont porté l'affaire devant les tribunaux, réclamant à Nelson Piquet 10 millions de reals brésiliens au titre de préjudice moral. Vendredi, le tribunal civil de Brasilia, capitale du Brésil, a rendu son verdict et condamné Piquet à verser la moitié de la somme demandée, c'est-à-dire 5 millions de reals, soit un peu plus de 881 000 €.

Dans sa décision, le juge déclare que le montant de l'amende représente "non seulement le caractère réparateur de la responsabilité civile, mais aussi (et peut-être surtout) le caractère punitif, précisément pour que, en tant que société, nous puissions un jour nous débarrasser de ces actes pernicieux que sont le racisme et l'homophobie".

À l'époque, les propos de Piquet ont été unanimement condamnés par le paddock F1 et, dans une réponse sur les réseaux sociaux, Hamilton s'était exprimé ainsi : "C'est plus qu'une question de langage. Ces mentalités archaïques doivent changer et n'ont pas leur place dans notre sport. J'ai été entouré par ces attitudes et j'en ai été la cible toute ma vie. J'ai eu tout le temps d'apprendre. Le temps est venu d'agir."

Âgé de 70 ans, Piquet a ensuite été exclu du paddock F1 et également suspendu de son statut de membre honoraire du BRDC en Grande-Bretagne.