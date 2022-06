Nelson Piquet accusé de racisme envers Lewis Hamilton

Charger le lecteur audio

Accusé d'avoir tenu des propos racistes à l'encontre de Lewis Hamilton, Nelson Piquet est dans la tourmente depuis plusieurs heures. La polémique, dont certains aspects ne sont pas totalement éclaircis, a pris une ampleur suffisante pour provoquer une réaction officielle des dirigeants de la Formule 1 et de l'écurie Mercedes.

Les mots utilisés par Nelson Piquet remontent au mois de novembre 2021 et ont été prononcés dans le cadre d'un podcast enregistré au Brésil. Le triple Champion du monde analysait alors longuement la lutte pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. L'entretien a refait surface aujourd'hui et a été énormément repris sur les réseaux sociaux, ce qui a déclenché de nombreuses réactions.

L'échange entre Nelson Piquet et son interlocuteur est mené en portugais et c'est au moment de donner son avis sur l'accrochage survenu à Silverstone que l'ex-pilote brésilien utilise le mot "neguinho". Malgré les nuances et subtilités de traduction et d'interprétation, le terme utilisé est explicitement choisi pour désigner Lewis Hamilton par sa couleur de peau lors de cet entretien. Au Brésil, il s'agit d'un mot dont la connotation raciste et péjorative est aujourd'hui avérée.

Devant l'émotion et l'indignation suscitée sur les réseaux sociaux, la Formule 1 a tenu à réagir dès mardi via un communiqué : "Le langage discriminatoire ou raciste est inacceptable sous toutes ses formes et n'a pas sa place dans la société. Lewis est un ambassadeur incroyable pour notre sport et il mérite le respect. Ses efforts inlassables pour accroître la diversité et l'inclusion sont une leçon pour beaucoup, et c'est quelque chose que nous nous engageons à faire en F1."

L'écurie Mercedes a également pris la défense de Lewis Hamilton, dont le combat face aux inégalités et aux discriminations partout dans le monde fait énormément parler depuis deux ans maintenant.

"Nous condamnons dans les termes les plus forts tout recours à un langage raciste ou discriminatoire, de quelque nature que ce soit", insiste l'équipe du septuple Champion du monde. "Lewis a été le fer de lance des efforts consentis par la F1 pour combattre le racisme, et c'est un véritable champion de la diversité, sur la piste et en dehors. Ensemble, nous partageons la vision d'un sport automobile diversifié et inclusif, et cet incident souligne l'importance fondamentale de continuer à lutter pour un avenir meilleur."

Enfin, la FIA a également tenu à "exprimer sa solidarité" avec Lewis Hamilton, rappelant qu'elle soutenait pleinement "son engagement pour l'égalité, la diversité et l'inclusion en sport automobile".

