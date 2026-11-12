Formule 1

Nikola Tsolov nommé pilote de réserve de Red Bull et Racing Bulls pour 2027

Le Bulgare suivra un programme de développement intensif afin de se préparer à faire le grand saut en Formule 1.

Ewan Gale

Publié: 12 nov. 2026, 15:21

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Photo de : Red Bull Content Pool

Nikola Tsolov a été nommé pilote de réserve de Red Bull et Racing Bulls pour la saison 2027, après être passé tout près de décrocher un baquet de titulaire.

Le jeune Bulgare était pressenti pour passer de la F2 à la F1 afin de remplacer Liam Lawson chez Racing Bulls l'année prochaine. Mais après plusieurs semaines de spéculations, l'écurie de Faenza a mis fin aux rumeurs en confirmant que le Néo-Zélandais poursuivrait l'aventure aux côtés d'Arvid Lindblad.

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Tsolov s'est illustré lors de sa première saison complète en F2, avec six victoires, dont quatre en courses principales. Il a notamment réalisé une série historique en devenant le premier pilote de l'histoire du championnat à remporter trois courses consécutives.

L'année prochaine, il occupera un rôle de pilote de réserve et de développement. En plus de pouvoir être appelé en remplacement en cas d'urgence - comme Yuki Tsunoda chez Racing Bulls lorsque Lawson avait été sollicité par Red Bull pour remplacer Isack Hadjar, blessé -, Tsolov suivra un programme approfondi associant travail au simulateur et expérience en piste.

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Celle-ci passera notamment par des séances d'EL1, des essais TPC (Testing of Previous Cars) sur des monoplaces des saisons précédentes, ainsi que des tests pneumatiques pour Pirelli.

"Nikola est un jeune pilote exceptionnellement talentueux, et nous avons été très impressionnés par sa progression et ses performances au cours des dernières années", explique Laurent Mekies, directeur de Red Bull.

"Disputer le titre en F3, puis se battre pour celui de la F2 dès sa première saison complète en dit long sur ses capacités et sa détermination. Mais ce qui nous a tout autant impressionnés, c'est sa maturité, son approche de la compétition et sa volonté constante d'apprendre et de progresser."

"Nous croyons énormément au potentiel de Nikola et voyons en lui un pilote promis à un très bel avenir en F1. Cette nomination témoigne de la confiance que nous lui accordons et de notre engagement à accompagner sa progression. En 2027, notre objectif sera de lui apporter l'expérience, les outils et le soutien nécessaires pour qu'il soit prêt à courir en F1 dès la saison suivante."

"Pour l'instant, Nikola a encore un travail important à accomplir en F2. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite lors des deux dernières manches et le soutiendrons pleinement dans sa lutte pour le titre."

Nikola Tsolov est encore en lice pour le titre en F2.

Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Tsolov a réagi à la nouvelle en se disant "extrêmement heureux et reconnaissant envers Red Bull".

"Depuis mon arrivée dans le Junior Team, j'ai bénéficié d'un soutien formidable et j'ai énormément progressé, aussi bien en tant que pilote qu'en tant que personne. Ma carrière a évolué très rapidement et je dois beaucoup à tous ceux qui m'ont fait confiance et m'ont aidé à arriver jusqu'ici."

"Mon ambition est claire : je veux devenir pilote de F1. Avoir l'opportunité de consacrer l'année prochaine à la préparation de cette prochaine étape est extrêmement enthousiasmant. Je suis convaincu qu'avec le soutien et l'expérience de l'équipe, je bénéficierai de la meilleure préparation possible pour être pleinement prêt à rejoindre la grille de F1 lorsque le moment sera venu."

"Je sais qu'il me reste encore beaucoup à apprendre, mais je suis prêt à travailler dur, à tirer le meilleur parti de chaque opportunité et à donner le maximum pour l'équipe. Pour l'instant, ma priorité immédiate est de terminer la saison de F2 de la meilleure manière possible."

Tsolov accuse sept points de retard sur le leader du championnat de F2, Rafael Câmara, à deux manches de la fin. Le Brésilien pourrait toutefois manquer ces deux rendez-vous s'il poursuit son programme avec Haas, qu'il rejoindra l'année prochaine. Il a déjà fait ses débuts en F1 à Interlagos après le départ prématuré d'Esteban Ocon.

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