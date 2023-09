Norris : McLaren n'a jamais été aussi proche de retrouver la victoire

Après un début de saison raté, la courbe de progression de McLaren en 2023 est spectaculaire. L’évolution majeure apportée au début de l'été, au Red Bull Ring puis à Silverstone, a permis à l’écurie de Woking de revenir dans la lutte pour les podiums et d’inscrire 98 de ses 115 points lors des six derniers Grands Prix.

Si ce n’est pas la première fois ces dernières années que McLaren donne le sentiment de se rapprocher du devant de la scène, Lando Norris se montre cette fois-ci très optimiste quant au fait d’y voir une tendance durable. Il estime d’ailleurs que la victoire n’a jamais été aussi proche qu’aujourd’hui.

"Je suis beaucoup plus confiant dans le fait que l’on puisse continuer d’une bien meilleure manière que par le passé", assure-t-il. "Auparavant, il y a toujours eu des moments où les espoirs étaient immenses, mais où l’on n’a pas continué sur la lancée des progrès que l’on avait faits. Je dirais que nous sommes aussi plus proches que nous ne l’avons jamais été au cours des cinq dernières années. S’il y a un moment où il faut croire que l’on se rapproche de la victoire, c’est maintenant."

McLaren occupe solidement la quatrième place du championnat constructeurs à ce stade de la saison et la manière dont les ingénieurs sont parvenus à transformer la MCL60 en une machine capable de se hisser par exemple en première ligne ou sur le podium épate son pilote anglais. Désormais, Lando Norris veut voir cette progression se poursuivre et ne surtout pas revivre le phénomène de stagnation évoqué auparavant.

"On aurait été satisfaits avec la moitié de ce chemin parcouru", admet-il en faisant le bilan du développement orchesté par l’écurie ces dernières semaines. "Faire un aussi grand pas en avant, selon moi l’un des plus grands réalisés par une écurie en milieu de saison, c’est ce qui m’a le plus impressionné."

"On veut poursuivre les améliorations que l’on a apportées jusqu’à présent, exploiter au maximum les opportunités et commettre moins d’erreurs, aussi bien de mon côté que de celui de l’équipe. Parfois, on a peut-être commis quelques erreurs, juste un peu, donc il faut aplanir ça et réaliser davantage de week-ends parfaits."

McLaren a vécu deux week-ends un peu plus ternes à Zandvoort et Monza, mais pourrait retrouver de sa superbe la semaine prochaine sur un tracé de Singapour sans doute plus à même de faire briller sa monoplace.

