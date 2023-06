Norris pénalisé pour antisportivité : "Je n'ai rien fait de mal"

Lando Norris a beau avoir évolué dans le top 10 pendant la majeure partie du Grand Prix du Canada, les points lui ont échappé – à lui et à son coéquipier Oscar Piastri.

Piastri et Norris évoluaient pourtant dans le top 8 en début d'épreuve, mais l'intervention de la voiture de sécurité consécutive à l'accident de George Russell a changé la donne – surtout en ce qui concerne Norris : il a été sanctionné de cinq secondes pour avoir trop levé le pied derrière son coéquipier, ralentissant les pilotes derrière lui avant l'arrêt au stand des deux McLaren.

"Le pilote a ralenti sous Safety Car pour éviter une perte de temps lorsque son écurie a arrêté au stand les deux voitures", ont fait savoir les commissaires. "Durant la période de Safety Car, le pilote a ralenti pour permettre qu'un écart se forme entre son coéquipier dans la voiture 81 et lui. Ce faisant, il a retardé les voitures de derrière. Il y avait une différence de vitesse significative entre la voiture 4 et la voiture 81 entre les virages 10 et 13 (environ 50 km/h)."

"L'article 12.2.1.l du Code sportif international fait référence à 'toute infraction aux principes de loyauté dans la Compétition, comportement non sportif ou tentative d’influencer le résultat d’une Compétition de manière contraire à l’éthique sportive'."

McLaren a informé le pilote de sa pénalité mais pas du motif pour lequel celle-ci lui était infligée, craignant probablement une déconcentration de sa part. Mis au courant par les journalistes après la course, Norris a fait part de sa perplexité : "On ne m'a dit de rentrer au stand qu'environ trois secondes avant. À ce moment-là, j'allais à fond, alors je ne comprends pas. Il y a plein de moments où on va lentement sous VSC. Donc si je reçois une pénalité aujourd'hui, j'aurais dû en avoir les trois dernières années, et tous les autres aussi. Bref, à mon avis, je n'ai rien fait de mal."

Cette pénalité a fait rétrograder Norris de la neuvième à la 13e place alors qu'il était septième sur la grille, mais la satisfaction est quand même au rendez-vous. "Je dirais que c'était ma meilleure course de l'année. Probabement parmi mes premiers dépassements de l'année. J'ai perdu une place [face à Piastri], mais je l'ai récupérée. Tous mes dépassements étaient dans l'épingle, j'étais vraiment confiant sur les freins. Le rythme était bon, je ne dirais pas qu'il était génial, mais suffisamment bon pour résister à l'Alfa et à Alpine et avoir au moins la chance de se battre avec elles", conclut l'Anglais.

Propos recueillis par Filip Cleeren