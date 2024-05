Qu'attendre de la nouvelle caméra embarquée de la F1 ?

Alors que les équipes et les responsables de la F1 n'ont pas pu parvenir à un accord sur un nouveau barème de points lors de la réunion qui s'est tenue à Genève jeudi, ils ont approuvé la mise en place de nouvelles caméras orientées vers l'arrière à partir de l'épreuve de Barcelone, en juin.

Cette nouvelle caméra offrira aux fans une perspective unique sur les voitures suiveuses, puisqu'elle sera placée au sommet de la structure d'impact qui émerge de l'arrière des voitures.

Il s'agit d'un changement important par rapport à ce que la F1 a connu jusqu'à présent, à savoir que la caméra orientée vers l'arrière était située en plein milieu de la voiture, près du cockpit. Ainsi, alors que la vue arrière incluait auparavant le capot moteur et l'aileron arrière, le nouvel angle offrira une vue dégagée de l'arrière, ce qui devrait être extrêmement spectaculaire lorsque les voitures se suivront de près.

S'exprimant pour Motorsport.com au début de l'année, Dean Locke, directeur de la diffusion et des médias de la F1, a déclaré que ce nouvel angle devrait permettre de reproduire certaines des images spectaculaires que l'on trouve dans d'autres disciplines, en particulier du côté des voitures de tourisme.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Notre [précédente] caméra orientée vers l'arrière depuis l'arceau de sécurité est bonne, mais elle se trouve au milieu de la voiture", a-t-il déclaré. "On ne parvient donc pas au résultat que l'on a en Porsche Supercup, où l'on met quelque chose dans le feu arrière et où l'on a deux voitures qui sont très, très proches."

L'année dernière, la F1 a collaboré avec Aston Martin et la FIA pour expérimenter la nouvelle caméra orientée vers l'arrière. Si la vue offerte était spectaculaire, le positionnement d'une caméra dans un endroit aussi extrême n'était pas sans poser de problèmes.

Locke d'ajouter : "C'était vraiment incroyable, et nous avons beaucoup aimé, mais c'est terriblement loin de notre processeur. La distance est de quatre mètres et avec ce type de câble, il peut y avoir beaucoup d'interférences et de choses de ce genre. Nous avons donc résolu certains problèmes."

Une fois les problèmes techniques résolus, il restait à obtenir l'approbation des équipes et de la FIA, car la caméra se trouve dans une zone de la voiture où la sécurité est primordiale. Mais comme tout le monde a jugé qu'il n'y avait pas d'inconvénients à l'utilisation de la caméra, l'utilisation de ces caméras à partir du GP d'Espagne a été approuvée.