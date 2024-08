Ocon espère que la FIA n'assouplira pas les restrictions aéro 2026

Le changement de règlement pour 2026 imposera de nouvelles directives de développement pour les Formule 1. Nous y verrons par exemple l'introduction de l'aérodynamique active sur les ailerons avant et arrière des voitures, ou encore des planchers moins travaillés pour limiter l'effet Venturi. Les F1 seront également plus étroites et plus légères afin d'améliorer leur agilité en général.

Dévoilées avant le Grand Prix du Canada, ces nouvelles règles ont été critiquées par plusieurs équipes qui les ont jugées trop restrictives, s'opposant ainsi fortement à certaines propositions formulées par la FIA.

Ce n'est toutefois pas l'avis de tous. Esteban Ocon, lui, souhaiterait que le règlement reste strict afin de s'assurer que les équipes soient à égalité au début du cycle de réglementation, plutôt que toutes se dispersent sur des chemins de développement divergents lors des premiers mois de 2026.

"Je ne suis pas d'accord avec le fait que nous voyons des gagnants différents [cette saison]", a expliqué Ocon dans un entretien exclusif pour Motorsport.com. "Oui, [il y a] McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari, [mais] ce sont toujours les mêmes qu'avant, et ceux d'il y a longtemps. McLaren les a rejoints, donc une équipe a réussi, en gros, dans ce changement de règlement, à s'en sortir."

"Il y a un championnat des constructeurs et c'est toujours 'quelle est l'équipe la plus performante' qui compte. Mais toutes les voitures devraient se situer dans une fourchette de trois ou quatre dixièmes. Je constate que [les nouvelles règles pour 2026] sont très restrictives en matière d'aérodynamique, et je vois que les équipes font pression pour l'ouvrir davantage."

"J'espère donc que la FIA sera très stricte sur ce point et qu'elle dira 'non, nous ne pousserons pas plus loin'. Parce que si c'est le cas, tout se jouera en fonction de celui qui aura fait le meilleur travail pendant le week-end, plutôt que sur le développement global de la voiture."

"Qu'est-ce que nous aimons en tant que fans ? Nous aimons la compétition, nous aimons les combats roue contre roue, nous aimons les bagarres pour la tête, jusqu'à la fin de la course. Nous nous soucions beaucoup moins de savoir qui a le meilleur développement tout au long de la saison, ce n'est pas très cool à regarder à la télévision le dimanche."

Concept F1 2026 de la FIA Photo de: FIA

Ocon a ajouté que l'idéal serait d'avoir une répartition du peloton comme celle qu'il a connue lorsqu'il courait en Formule 3 et en DTM. Il a même suggéré que la proximité actuelle des performances entre les équipes engagées en Formule E serait un très bon scénario à envisager.

Bien que cela fasse des unités de puissance, également redéfinies pour 2026, un facteur de performance plus important qu'actuellement, Ocon estime que cela représenterait un différentiateur de performances plus atténué qu'un développement aérodynamique illimité.

"En tant que fan de ce sport et en tant que pilote, ce que je veux voir, ce sont dix voitures capables de gagner chaque week-end. Comme c'était le cas en Formule 3, comme c'était parfois le cas en DTM", a-t-il ajouté. "J'espère qu'il y aura une petite différence grâce aux nouveaux moteurs 2026. Mais du point de vue de l'aérodynamique, la situation sera assez figée. Pas comme en Formule E, mais presque, c'est ce que je souhaite."

"L'unité de puissance a beaucoup moins d'impact que vous ne le pensez. C'est un facteur de performance, très important, mais ce n'est rien comparé au développement aérodynamique et à tout le reste. C'est 10% de l'ensemble. C'est donc ce que je dis : le groupe propulseur, c'est bien, mais limitez tout le reste !"