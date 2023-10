Pérez balaie les rumeurs de retraite : "Je n'abandonnerai pas"

Sergio Pérez à la retraite dès la fin de saison ? C'est le bruit de couloir qui agite le paddock et les amateurs de Formule 1 depuis plusieurs semaines. Le Mexicain, auteur d'une saison 2023 globalement très laborieuse dans le sillage de son équipier Max Verstappen chez Red Bull, a toutefois tenu à balayer ces rumeurs à quelques heures du début du Grand Prix des États-Unis.

Aussi, quand est évoquée l'idée qu'il pourrait profiter du GP du Mexique, à la fin du mois d'octobre, pour annoncer officiellement sa retraite, celui qui dispose encore d'un an de contrat au sein de l'écurie autrichienne répond : "Ça me fait juste rire. Il n'y a rien que je puisse faire [contre ces rumeurs]. Je suis entièrement concentré sur mon travail."

Plus encore, Pérez assure que son accord actuel ne sera pas le dernier pour lui en discipline reine : "Cela résume bien ma saison. Un type dit quelque chose sur moi et tout d'un coup, cela devient vrai. Mais j'ai un contrat pour l'année prochaine et je n'ai aucune raison de ne pas aller au bout de ce contrat. Je vais donner le meilleur de moi-même. J'ai pris un engagement. Mais plus que cela, ce ne sera pas mon dernier contrat en F1."

Le contexte de la fin de saison joue bien évidemment un rôle important dans la façon dont une telle rumeur se propage et prospère, le fait que Pérez ait été impuissant à offrir une opposition à Verstappen, sacré au Qatar, alors qu'il dispose lui aussi d'une RB19 redoutable constituant un véritable catalyseur. Ce d'autant plus qu'au-delà du fait de ne pas être au niveau du Néerlandais, le pilote au numéro 11 enchaîne les prestations et les résultats décevants ; à tel point qu'il est aujourd'hui loin d'être assuré d'être vice-champion, Lewis Hamilton n'étant qu'à 30 points.

Pour Pérez toutefois, partir à ce stade de sa carrière et dans ces conditions serait l'option "facile" et il assure ne l'avoir jamais envisagée : "C'est dur, bien sûr. Ce n'est pas idéal lorsque vous traversez une période difficile de votre carrière. Mais j'aime le défi que représente le fait de se relancer."

"Je pense que la chose la plus facile serait de laisser tomber. Mais ce n'est pas mon genre et je n'abandonnerai pas. Je n'ai aucun doute sur le fait que je reviendrai à mon meilleur niveau et c'est le seul objectif que j'ai en tête. Je ne pense même pas à la retraite ou à quoi que ce soit de ce genre, car c'est la voie la plus facile."

Quant à savoir s'il pense avoir un avenir chez Red Bull au-delà de son contrat actuel, il répond : "Je ne pense pas à ça, je me contente de profiter de la situation pour le moment. J'ai 33 ans, je pense que j'ai encore de belles années devant moi. En tant qu'athlète, vous voulez maximiser votre carrière... Je suis chez Red Bull et je veux y rester, mais il faut évidemment que les deux parties y trouvent leur compte."

Le fait que, dans un passé assez récent, Red Bull ait pu intervertir des pilotes entre ses deux écuries quand ceux de la structure principale ne donnaient pas satisfaction a notamment contribué à diffuser l'idée que Daniel Ricciardo, de retour cette saison chez AlphaTauri, pourrait être un remplaçant idéal pour Pérez si jamais le constructeur décidait de mettre prématurément fin à leur collaboration.

Avec Matt Kew