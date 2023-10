Red Bull dévoile sa deuxième livrée spéciale américaine

Utilisez les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

Pour la deuxième fois de l'année, Red Bull arborera une livrée spéciale ce week-end à l'occasion du Grand Prix des États-Unis, sur le Circuit des Amériques. L'écurie de Milton Keynes avait annoncé dès le début de l'année que ce serait le cas lors de chaque épreuve disputée aux USA, organisant un concours pour habiller les flancs de la RB19.

Après sa livrée utilisée à Miami, Red Bull verra les monoplaces de Max Verstappen et Sergio Pérez se parer des couleurs inspirées du drapeau texan, le design de l'Argentin Franco Cavallone ayant été retenu. Au total, plus de 2000 propositions ont été envoyées à l'équipe autrichienne, qui a fait une sélection avant de soumettre les meilleures idées à un vote qui a réuni plus de 25 000 fans.

"C'est vraiment enthousiasment de voir cette compétition unique se dérouler et coïncider avec la croissance de la Formule 1 aux États-Unis, et d'inviter nos fans à travers le monde dans notre garage via cette initiative de concevoir une livrée et de nous faire courir avec", souligne Christian Horner, directeur de Red Bul. "Franco a fait un excellent travail et la voiture a un look incroyable, mettant en avant les valeurs, les couleurs et la culture texanes. Ce n'est pas tous les jours que l'on dévoile une livrée unique, donc c'est encore plus particulier de le faire quand elle est dessinée par nos fans."

"Notre soif de victoire demeure pour le reste de la saison, donc j'espère que cette livrée sera victorieuse comme celle de Marina à Miami, où Max et Checo avaient terminé sur les deux premières marches du podium."

Une troisième livrée spéciale sera choisie par Red Bull le mois prochain pour le Grand Prix de Las Vegas, une fois encore parmi des designs proposés par des fans.

Ce week-end, l'écurie championne du monde ne sera pas la seule dans ce cas à Austin, puisque Haas F1 a également présenté une livrée spéciale célébrant sa course à domicile.