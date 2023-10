Chez McLaren, Stella veut recréer une dream team à la Ferrari

Arrivé chez McLaren en 2015 en tant que directeur des opérations course avant de gravir les échelons jusqu'à prendre la tête de l'équipe en décembre dernier, Andrea Stella a lancé de grandes manœuvres à Woking.

En effet, le directeur technique James Key a été remplacé par une structure tricéphale composée de David Sanchez (concept et performance), Peter Prodromou (aérodynamique) et Neil Houldey (ingénierie et design, qui sera à partir de janvier 2024 le second de Rob Marshall dans ce domaine). Cette révolution est intervenue alors que la légendaire écurie britannique mettait ses infrastructures au goût du jour, notamment son simulateur et sa soufflerie – des décisions qui précédaient la promotion de Stella à ces responsabilités.

Avant de débarquer à Woking, Stella a passé une quinzaine d'années chez Ferrari, où il a vécu la suprématie de la période 2000-2004 avec la dream team composée de Michael Schumacher, Jean Todt, Ross Brawn, Rory Byrne, Nikolas Tombazis et James Allison, entre autres. Voilà justement ce qu'il s'efforce de composer dans son écurie actuelle.

"L'expérience, la qualité des membres de l'équipe… c'était tout bonnement extraordinaire", se remémore l'Italien dans le podcast Beyond The Grid. "Je crois que certains d'entre eux ont même accepté de rester dans un certain rôle [chez Ferrari] en sachant qu'ils étaient parfaitement prêts à aller un ou deux niveaux plus haut en rejoignant une autre écurie, mais ils ont accepté de rester dans ce rôle car c'est ce qui était nécessaire pour créer ce qui était peut-être l'équipe la plus forte que l'on ait vue en Formule 1."

"Il y avait une continuité immense dans cette aventure : on ne cessait d'identifier ce qu'il fallait ajouter, de poser brique après brique. Je pense que c'est quelque chose qui nous a un peu manqué pendant l'ère Fernando [Alonso]. Nous aurions pu construire ça, mais nous avions vraiment besoin d'une grande continuité et de cette approche 'brique après brique' établie chez Ferrari au milieu des années 1990. Certaines parties du scénario n'ont pas changé au fil des années, indépendamment du rôle que j'ai eu. La continuité et l'expérience font partie de ce scénario. Et c'est ce que nous essayons de faire chez McLaren également."

Andrea Stella et Lando Norris avec des membres de McLaren Racing

Dans ce contexte, le recrutement de valeurs sûres comme David Sanchez et Rob Marshall, rejoignant McLaren en provenance de Ferrari et Red Bull respectivement, prend tout son sens.

"Nous voulions vraiment travailler sur cet aspect de l'expérience, en recrutant ce que nous appelons des chevaux-vapeur", explique Stella. "Nous voulons concurrencer Red Bull, Mercedes, Ferrari. En soi, c'est une mission intimidante, et nous devons être bien équipés. Alors nous sommes particulièrement enthousiasmés que David et Rob y contribuent avec leur expertise, avec leur expérience, avec leur vision pour cette génération de monoplaces et pour 2026. Comme toutes les écuries, nous allons devoir relever cet important défi qui est déjà au programme, et il faut être équipé."

Le team principal est toutefois prompt à saluer les mérites du personnel présent de longue date, compte tenu des progrès fulgurants réalisés au fil de cette saison 2023 en matière de performance. "C'est le résultat du travail de ceux qui étaient déjà chez McLaren, et la voiture 2024 sera le résultat du travail de ceux qui sont déjà chez McLaren. En 2024, nous verrons ce que nous pouvons faire afin de poursuivre le développement de la voiture. Nous aurons – et nous avons déjà, à vrai dire – la capacité d'exploiter pleinement les infrastructures que nous avons concrétisées : la soufflerie, le simulateur, la production", conclut Stella.