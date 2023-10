Ricciardo se sent prêt : "Ma main va beaucoup mieux"

Près de deux mois après sa blessure, Daniel Ricciardo va enfin pouvoir faire son retour au volant d'une Formule 1. Après avoir plusieurs fois été contraint de reporter l'échéance, il sera au volant de l'AlphaTauri AT04 ce week-end à Austin, pour le Grand Prix des États-Unis. L'Australien s'était fracturé un métacarpe de la main gauche dans une sortie de piste en essais libres à Zandvoort, fin août, et Liam Lawson a brillamment assuré l'intérim durant cinq Grands Prix.

"C'est bon d'être de retour !", se réjouit déjà Daniel Ricciardo. "Ma main va beaucoup mieux, et le simulateur a été un moyen utile de l'évaluer. J'ai essayé une semaine avant le Qatar, mais je ne la sentais pas à son plein potentiel, donc j'ai passé le reste de la semaine au Royaume-Uni, dans le simulateur, et je suis arrivé à un point où je me sentais prêt. Ma condition physique est bonne car j'ai continué à m'entraîner autant que possible, même si je n'ai pas pu faire grand-chose avec ma main ou mon bras gauche pendant un certain temps."

"C'était vraiment frustrant de regarder les derniers Grands Prix, surtout que j'étais arrivé à un point où j'étais prêt à revenir courir, puis j'ai dû à nouveau appuyer sur pause. Mais le temps sans courir est finalement passé assez vite."

En quête de ses premiers points depuis qu'il a remplacé Nyck de Vries, évincé au coeur de l'été, Daniel Ricciardo va devoir se remettre dans le rythme mais aussi redécouvrir une monoplace qui, depuis, a bénéficié d'évolutions plutôt concluantes.

"La voiture a un peu évolué depuis la dernière fois que je l'ai pilotée, mais le simulateur a été utile pour avoir une idée de ce que les changements et les évolutions ont apporté", note l'Australien. "J'ai ressenti un peu leur effet, mais je pense que c'est le genre de chose que je ressentirai pleinement une fois en piste. J'étais présent à Singapour quand ils les ont essayées pour la première fois, et c'était intéressant d'écouter les réactions et les commentaires, pour la plupart positifs. J'ai donc hâte de voir ce que ça donne."

