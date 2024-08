Pérez va temporairement changer d'ingénieur

Absent du podium depuis le Grand Prix de Chine disputé en avril dernier, Sergio Pérez a chuté à la septième place du championnat pilotes. Comme ce fut déjà le cas l'année passée, le Mexicain traverse une période très délicate, et ce malgré l'annonce précoce d'une prolongation de contrat pour deux années supplémentaires. Et cette fois, cette dynamique s'accompagne du déclin observé de Red Bull, alors que Max Verstappen n'a remporté aucun des quatre derniers Grands Prix disputés.

Néanmoins, et après avoir envisagé des mesures plus drastiques, l'écurie autrichienne a estimé que le temps n'était pas venu de se séparer de son pilote. Dès le lendemain du Grand Prix de Belgique, Red Bull a fait le choix de ne rien changer, ni dans son écurie principale ni chez Visa Cash App RB, et de maintenir sa confiance à Sergio Pérez. L'objectif est désormais de travailler pour lui permettre de retrouver un niveau de performance en adéquation avec un top team.

Sur les sept derniers Grands Prix, Sergio Pérez n'a inscrit que 24 points, maigre moisson. Bien décidé à renverser la situation, il devra toutefois s'accommoder lors des prochaines échéances d'un changement qui n'a rien d'anodin, avec l'arrivée à ses côtés d'un nouvel ingénieur de course. Hugh Bird va en effet céder sa place à Richard Wood.

Il ne faut toutefois pas interpréter cette information comme une volonté de Red Bull de remettre en cause l'environnement de Sergio Pérez pour l'aider à renouer avec des résultats. Car cette absence sera contrainte, temporaire, et préparée en amont.

"Tout le monde remarquera un changement à la radio de notre côté du garage à Zandvoort", confirme Sergio Pérez avant la reprise de la F1, ce week-end avec le Grand Prix des Pays-Bas. "Hugh, mon ingénieur de course, va très bientôt être papa, donc il passera un peu de temps chez lui, et je lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, le meilleur pour cette naissance ! Woody, mon ingénieur performance, prendra le relais dans l'intervalle."

Hugh Bird sera présent à Zandvoort pour épauler Richard Wood et assurer le passage de témoin, avant de laisser le nouveau tandem ingénieur-pilote travailler ensemble pendant les quelques Grands Prix suivants.