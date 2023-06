Pérez n'avait "pas le rythme" pour un meilleur résultat au Canada

Piégé par les conditions de piste difficiles en qualifications, Sergio Pérez a pris le départ du Grand Prix du Canada en douzième position. Afin de l'aider à remonter plus facilement, Red Bull a opté pour la stratégie alternative, celle à un arrêt au stand, avec un premier relais en pneus durs et un second en mediums.

Si Pérez a gagné six positions lors de l'épreuve, il a été impossible pour le Mexicain de tenir le rythme des pilotes Ferrari, partis dixième et onzième et ayant terminé quatrième et cinquième avec un seul arrêt également.

"Nous pouvions faire un petit peu mieux", a déclaré Perez, interrogé par Motorsport.com sur sa position finale, "mais nous n'avions tout simplement pas le rythme. Nous avons été en difficulté. Le Safety Car nous a fait beaucoup de mal, il est arrivé au mauvais moment pour nous. La chance n'est pas avec nous en ce moment, mais c'est comme ça."

À l'inverse, son coéquipier Max Verstappen a signé la pole position avant de s'imposer en ayant mené les 70 tours que comptait la course. Selon Pérez, le cœur des difficultés rencontrées se situaient "au freinage, en gros. Le comportement n'a pas été très bon, donc je pense que le freinage a été le plus gros problème. Nous devons comprendre ce qui se passe de ce côté-là, régler le problème et revenir en force", a-t-il ajouté.

Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, a quant à lui évoqué une mise en température des pneus difficile, un problème rencontré par de nombreux pilotes au Canada.

"Sans aucun doute, il n'y a pas eu de problème particulier", a-t-il indiqué. "Je pense qu'il avait du mal, comme les autres, à mettre les pneus en température. Bien sûr, Max a toujours été très fort pour ça avec sa manière de piloter la voiture."

"Checo, qui a commencé avec le pneu dur, a perdu un peu le contact avant l'arrêt [pour chausser] le pneu médium. Il a connu les mêmes problèmes qu'avec le pneu dur mais il avait le champ libre. C'est là que nous avons fait le meilleur tour. Pour être honnête, il n'était pas loin de ce que suggéraient les simulations."