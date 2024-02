Petronas dément un retour de la F1 à Sepang

Comme nous vous l'indiquions hier, Reuters rapportait ce mercredi que le géant pétrolier malaisien Petronas envisageait de relancer à l'horizon 2026 le Grand Prix de Malaisie de F1. Selon l'agence de presse, qui évoquait trois sources différentes au moment de publier son information, l'entreprise d'État avait révélé cela au cours d'une assemblée.

Même si les regards se sont immédiatement et logiquement tournés vers le circuit de Sepang, qui a accueilli la F1 entre 1999 et 2017 et dont Petronas est détenteur des droits de naming pendant les trois prochaines années, l'information initiale ne faisait pas de lien évident entre un éventuel retour de la Malaisie au calendrier de la discipline reine et un retour sur le tracé permanent en particulier.

Dans les heures qui ont suivi la parution de cet article, Petronas y a réagi par voie de communiqué, en indiquant qu'il n'était pas question d'un retour de la Formule 1 sur la piste située à 45 km au sud de Kuala Lumpur, l'une des deux capitales du pays avec Putrajaya.

"Petronas souhaite réagir aux informations publiées le 31 janvier 2024 sur le retour potentiel du Grand Prix de Formule 1 à Sepang, en Malaisie, en 2026", peut-on lire dans le communiqué de presse. "Nous souhaitons confirmer qu'il n'y a eu aucune discussion sur un retour de cette discipline sur le Petronas Sepang International Circuit."

Reste alors la question de savoir si un retour du GP de Malaisie ailleurs qu'à Sepang est une possibilité, ce qui ne rendrait pas incompatibles l'article de Reuters et le communiqué de Petronas. Le siège de la compagnie pétrolière est justement situé dans la ville de Kuala Lumpur, dans les emblématiques Tours Petronas qui font partie de sa ligne d'horizon.

La tendance actuelle de la F1 est à la création de Grands Prix situés dans des grandes villes. Sur les quatre nouveaux Grands Prix qui ont été pérennisés sous l'ère Liberty Media (sans tenir compte du Mugello et de Portimão qui n'ont fait qu'une brève apparition plutôt liée à la pandémie de COVID), trois sont situés en ville : Djeddah en Arabie saoudite ainsi que Miami et Las Vegas aux États-Unis.

L'on peut désormais ajouter Madrid, qui sera le théâtre du GP d'Espagne à compter de 2026 et ce pour 10 ans. Et des discussions sont en cours avec d'autres candidats potentiels, au premier rang desquels Osaka, au Japon.