Piastri et sa crevaison de Singapour : "Ironiquement, ça m'a aidé"

Oscar Piastri croit que sa crevaison lors du Grand Prix de Singapour l'a en réalité aidé à dépasser Lewis Hamilton pour décrocher la cinquième place lors de la course de dimanche.

Piastri occupait seul la sixième place - à 20 secondes de Hamilton, troisième, et à sept secondes de son coéquipier Lando Norris - lorsque la voiture de sécurité virtuelle est intervenue au 39e tour sur le circuit urbain de Marina Bay, Lance Stroll s'étant arrêté en piste en raison d'un problème d'embrayage.

Bien qu'il disposât de pneus nettement plus usés que ceux de tous les autres pilotes de tête, Hamilton a décidé de rester en piste avec ses pneus tendres. Piastri a fait de même, alors que ses pneus mediums avaient 15 tours de moins, mais une crevaison lente a en réalité contraint le pilote McLaren à effectuer un deuxième arrêt au 41e tour.

Piastri a repris la course avec des pneus tendres, avec un retard de 37 secondes sur Hamilton, mais il était plus rapide de deux secondes par tour et a comblé cet écart dès l'avant-dernier tour. Le pilote Ferrari a farouchement défendu sa position, mais s'est retrouvé impuissant à la fin de ce relais de 44 boucles avec les mêmes enveloppes.

"C'était sans aucun doute le maximum que nous pouvions accomplir, nous n'avions pas le rythme nécessaire pour faire mieux. Il est évident qu'ici, la position sur la piste joue un rôle déterminant", a souligné Piastri.

"Personnellement, j'ai le sentiment d'avoir fait du très bon travail. Bien sûr, la crevaison était un peu dommage, mais, ironiquement, elle m'a probablement aidé. J'ai rattrapé Lewis à la fin, donc il y a toujours un côté positif à tout."

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Après son dépassement, l'Australien a ajouté : "Ça a été difficile, car une fois que vous êtes [derrière], il suffit de peu de choses pour que les pneus surchauffent et que vous vous retrouviez en quelque sorte bloqué à leur rythme."

"Mais vu la rapidité avec laquelle je rattrapais mon retard, j'aurais été assez déçu de moi-même si je n'avais pas réussi à dépasser. Cela a donc apporté un peu de piment, ce qui était bien, car sinon, la course aurait été assez solitaire."

Le directeur de McLaren, Andrea Stella, a déclaré que la cause de la crevaison lente n'avait pas encore été élucidée et que l'équipe allait se pencher sur la question avec le fournisseur de pneus Pirelli.

"Honnêtement, c'est un événement assez inhabituel", a commenté Stella. "C'est la première fois que j'entends parler d'une crevaison lente cette année. Cela n'a pas coûté très cher à Oscar aujourd'hui, mais dans une course plus serrée, ça aurait pu représenter une perte de temps importante ; c'est donc clairement un problème que nous devons régler. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème propre à notre écurie. Mais dans l'idéal, cela ne devrait arriver à aucun concurrent."

La "course assez solitaire" de Piastri marquait son 13e Grand Prix consécutif sans podium - sa pire série depuis le début de sa saison de rookie en 2023.

Le prétendant au titre 2025 avait décroché 28 top 3 lors de ses 57 départs précédents.