Lando Norris : "Je dois des excuses à tout le monde" après l'accrochage avec Piastri

Lando Norris a reconnu avoir "laissé tomber l'équipe" lorsqu'il est entré en collision avec son équipier chez McLaren, Oscar Piastri, pendant le sprint du Grand Prix de Singapour de Formule 1.

Les monoplaces couleur papaye se sont accrochées dans le dernier tour de cette course de 20 tours, lorsque Norris a plongé sur l'intérieur de Piastri dans le virage 5, entraînant un contact avec le pneu arrière droit de la MCL40 de son coéquipier, ce qui a provoqué un tête-à-queue pour les deux pilotes. Alors qu'ils auraient dû terminer quatrième et cinquième, le Britannique a chuté à la huitième place et l'Australien a dû abandonner.

Le directeur de l'écurie, Andrea Stella, a qualifié cet incident d'"inacceptable" et a déclaré que des discussions auraient lieu pour s'assurer que cela ne se reproduise plus.

Lorsqu'on lui a demandé s'il s'attendait à d'autres discussions et comment celles-ci s'étaient déroulées jusqu'à présent, Norris a répondu : "Non, c'est assez simple."

"Je ne peux pas tenter une telle manœuvre. Je n'aurais jamais dû essayer, même si l'occasion se présentait. Je dois penser davantage à l'équipe que je représente qu'à moi-même."

"C'était une erreur de ma part, et j'ai laissé tomber l'équipe. Je me suis également excusé auprès de chacun d'entre eux, je leur dois à tous des excuses, et je ferai mieux la prochaine fois."

Cela marque un changement notable par rapport à la position initiale du champion du monde en titre concernant cet incident, puisqu'il avait déclaré samedi après-midi : "Il y avait beaucoup d'espace, alors j'ai tenté ma chance. J'ai le droit de le faire. Pour le reste, nous allons analyser la situation en équipe."

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Le meilleur résultat possible ce dimanche

Norris a rebondi en décrochant la quatrième place ce dimanche, manquant de peu le podium.

Le pilote McLaren occupait la cinquième place jusqu'à ce que Kimi Antonelli, qui avait huit secondes d'avance, opte pour un deuxième arrêt au stand sous Virtual Safety Car au 39e tour.

Norris a ainsi hérité de la quatrième place, avec six secondes d'avance sur Antonelli, et se trouvait à 13 secondes de Lewis Hamilton, qui peinait avec ses pneus tendres usés.

Le pilote de 26 ans a rattrapé la Ferrari en seulement 11 tours, mais a eu du mal à concrétiser son dépassement et s'est fait surprendre par un Antonelli en pleine remontée avant de parvenir enfin à dépasser un Hamilton tenace.

Norris a terminé quatrième, mais la fin de course a montré qu'il n'aurait pas pu rivaliser avec le rythme de la Flèche d'Argent équipée de pneus neufs, puisqu'il a franchi la ligne d'arrivée avec 16 secondes de retard.

"Ce résultat est le meilleur que nous pouvions obtenir aujourd'hui", a déclaré Norris. "Je pense que j'aurais pu m'y prendre mieux et au moins offrir une belle bataille à Kimi."

"Lewis et moi voulions manifestement voir qui freinerait le plus tard au premier virage. Il n'a même pas freiné à l'entrée de ce virage, ce qui m'a en quelque sorte contraint à sortir de la piste. J'aurais pu livrer un meilleur combat contre Kimi dans ce cas-là et me battre pour une place sur le podium."

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"J'aurais donc pu mieux faire pour tenter d'obtenir le résultat que nous avons obtenu aujourd'hui, mais je pense qu'il m'aurait dépassé de toute façon. La quatrième place était le meilleur résultat possible aujourd'hui, je suis donc content d'y être parvenu et d'avoir marqué de bons points."

Cela n'occultera toutefois pas le recul de McLaren dans la hiérarchie. C'est la troisième course consécutive sans podium pour l'écurie, après les victoires de Norris aux Grands Prix de Hongrie et des Pays-Bas cet été.

Lorsqu'on lui a demandé s'il se sentait plus confiant pour Austin, Norris a répondu avec pessimisme : "Non, pas vraiment. La voiture n'est pas assez rapide et elle est trop difficile à piloter. Nous sommes très loin du compte, donc…"