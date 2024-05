Piastri pénalisé et privé de première ligne à Imola

Il a menacé Max Verstappen jusqu'au bout mais a échoué à décrocher la pole position pour 74 petits millièmes de seconde. Oscar Piastri ne partira toutefois pas en première ligne du Grand Prix d'Émilie-Romagne, dimanche à Imola, puisqu'il a été pénalisé par les commissaires sur la grille de départ.

Convoqué en fin d'après-midi, l'Australien a écopé d'une sanction qui était redoutée par McLaren. Il a été reconnu coupable d'avoir gêné Kevin Magnussen en Q1, alors que le Danois entamait un tour rapide et a buté sur la monoplace au ralenti devant lui dans la première chicane.

"Les commissaires ont accepté l'explication selon laquelle en raison de la configuration du tracé à cet endroit, il ne pouvait pas voir Magnussen jusqu'au dernier moment", précise le rapport de la FIA. "Il a essayé d'accélérer pour s'écarter du chemin de Magnussen aussi vite que possible. Magnussen a reconnu qu'il était difficile pour les pilotes de voir les voitures derrière eux à plusieurs endroits du circuit, dont celui-ci."

"Cependant, les commissaires ont étudié la radio de l'équipe, qui ne l'a pas prévenu qu'une voiture plus rapide arrivait jusqu'à ce que Magnussen soit trop proche de Piastri. [...] Les commissaires ont également revu d'autres moments où des pilotes ont été prévenus significativement plus tôt, en étant capables de s'écarter aux virages 2 et 3. La gestion du trafic pour une voiture plus lente est une part extrêmement importante de la coopération équipe/pilote, particulièrement en Q1. Les commissaires ont donc déterminé que le manque d'avertissement avait causé une gêne inutile."

Comme c'est généralement le cas pour ce type d'infraction, les commissaires ont infligé au pilote fautif un recul de trois places sur la grille de départ. Oscar Piastri chute ainsi au cinquième rang, ce qui profite à son coéquipier Lando Norris ainsi qu'aux deux pilotes Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Malgré ce coup dur, le pilote de 23 ans pourra compter sur une McLaren qui confirme sa grande forme aux avant-postes après le coup d'éclat de Miami. "Je suis vraiment heureux d'être à l'aise avec la voiture depuis qu'elle a pris la piste, et d'avoir été si près de la pole", a-t-il souligné, avant de se dire convaincu qu'il y avait moyen désormais de battre Red Bull à la régulière.

"Je pense que oui", a-t-il répondu à cette question. "Par le passé, on disait que nous, mais compte tenu des performances récentes, nous avons appris à dire oui, alors nous verrons ce que nous pouvons faire. La confiance est élevée. Ce n'est bien sûr pas le circuit le plus facile pour doubler mais nous sommes confiants et nous pensons pouvoir faire quelque chose de bien."