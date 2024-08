Piastri a remporté le GP de Hongrie avec une côte cassée

En pleine trêve estivale, Oscar Piastri a fait le bilan et a surtout révélé une petite indiscrétion. Le pilote McLaren, actuel quatrième du championnat, a dû composer avec une blessure probablement handicapante ces dernières semaines. Celle-ci ne l'a toutefois pas empêché de prendre le volant, mais sans doute le jeune Australien a-t-il parfois souffert en silence !

"Première partie de la saison terminée. Première victoire en Grand Prix. Premier os cassé. La côte apprécie la pause", a-t-il partagé dimanche sur ses réseaux sociaux. Le tout accompagné d'une sélection de photos, dont l'une qui n'est autre qu'un cliché d'imagerie médicale montrant une fracture de la sixième côte à gauche.

Cette dernière est datée du lundi 8 juillet 2024 au matin, soit au lendemain du Grand Prix de Grande-Bretagne et une dizaine de jours avant l'enchaînement des Grands Prix de Hongrie et de Belgique. Au pied du podium à Silverstone, Oscar Piastri a décroché au Hungaroring sa première victoire en Formule 1, avant de terminer deuxième à Spa-Francorchamps.

D'un naturel assez discret et parfois énigmatique, il n'est pas allé plus loin que cette révélation et n'a donc pas précisé comment il avait contracté cette blessure. Nul doute qu'on lui posera la question dès que la Formule 1 sortira de sa torpeur estivale, au plus tard à la fin du mois pour le Grand Prix des Pays-Bas, à Zandvoort. D'après les informations de Motorsport.com, Oscar Piastri s'est blessé aux alentours du Grand Prix d'Autriche mais s'est totalement rétabli depuis.

Le 21 juillet, Oscar Piastri est devenu à 23 ans le huitième plus jeune pilote vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1 lors d'un doublé qui aura fait date pour McLaren, non sans avoir fait parler. Leader dans le premier tour, il avait été désavantagé par la stratégie de son écurie qui avait profité à Lando Norris, avant qu'une consigne d'équipe ne tranche en sa faveur en demandant au Britannique de s'effacer en toute fin de course.

Sur une pente particulièrement ascendante, McLaren a repris peu à peu du terrain à Red Bull au championnat constructeurs et, à dix Grands Prix de la fin de la saison, la structure de Woking n'a plus que 42 points de retard sur les Champions du monde en titre.

Avec Oleg Karpov