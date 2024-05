La pole de Verstappen sauvée par Hülkenberg selon Red Bull

À la peine tout au long des trois séances d'essais libres, où il n'a jamais figuré dans le tiercé de tête, Max Verstappen a redressé la situation de manière spectaculaire en qualifications à Imola. Le triple Champion du monde, qui égale Ayrton Senna avec une 8e pole position consécutive, s'élancera bien en tête à l'extinction des feux pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne dimanche. Néanmoins, la tâche n'a pas été facile, avec des McLaren toutes deux dans le même dixième !

"C'était vraiment un week-end difficile jusqu'à présent, même ce matin, donc je suis incroyablement heureux d'être en pole ici", souffle Max Verstappen, qui n'a pas non plus caché sa joie dans la radio après avoir franchi la ligne. "Je ne m'attendais pas à ça mais nous avons fait des changements avant les qualifications et ça semble un peu mieux. Je pouvais attaquer un peu plus fort, et ce circuit est incroyable lors d'un tour qualif, en étant à la limite et proche du bac à gravier. J'ai touché les graviers dans le dernier virage."

Dans cette Q3 où tout s'est joué sur le fil, le pilote Red Bull a vraisemblablement bénéficié aussi d'un petit coup de pouce décisif. C'est en tout cas ce dont est convaincu Helmut Marko, qui note que Max Verstappen a pu brièvement prendre l'aspiration de Nico Hülkenberg. "Il nous a donné une belle aspiration dans le premier secteur, ce qui nous a offert deux dixièmes sur Piastri", avance le consultant spécial de l'écurie au micro de Sky Deutschland. "C'était finalement le facteur décisif pour que Max s'assure la pole."

VIDÉO - Verstappen décroche la pole à Imola

"Je ne crois pas que nous nous y attendions. Nous avions dit [à Max] avant qu'il nous fallait un tour magique. Et ça a fonctionné. Son ingénieur de course l'a encore plus encouragé en lui disant qu'il misait sur le fait de ne pas être en pole. Encore une fois, c'est le premier secteur qui a été décisif, ces deux dixièmes."



Et c'est justement ce qui fait penser au clan Red Bull que la victoire dimanche, au terme des 63 tours de course, restera difficile à aller chercher face à une telle concurrence.

"Nous sommes encore loin du compte", prédit Helmut Marko. "Nous ne savons pas encore comment sera la dégradation des pneus. Est-ce qu'il y aura un ou deux arrêts ? Nous n'avons pas été très bons sur les longs relais ; Checo [Pérez] était bon, Max moins. Il est devant, donc c'est plus facile, il peut gérer son rythme, il a de l'air propre, donc l'usure des pneus sera beaucoup moins importante. C'est important mais ça ne garantit pas encore la victoire."