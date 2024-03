Pourquoi l'avance de Red Bull avec la RB20 ne surprend pas vraiment

Après avoir dominé la saison 2023 comme cela n'avait jamais été vu en Formule 1, remportant 21 des 22 Grands Prix au programme, Red Bull a entamé la saison 2024 par une démonstration de force puisqu'après avoir signé la pole la veille, Max Verstappen l'a emporté avec une marge de 25 secondes sur la Ferrari de Carlos Sainz, première des voitures non conçues par l'écurie autrichienne.

Ce résultat et sa manière n'ont pas été une surprise après des essais hivernaux rondement menés, qui avaient laissé entrevoir un excellent rythme de course de la part de la RB20. D'aucuns ont qualifié les changements conceptuels entre les monoplaces 2023 et 2024 d'"audacieux" ou de "courageux", toutefois dans le clan McLaren, on rappelle une vérité simple : l'avance de 2023 a été telle que Red Bull a pu se permettre d'arrêter très tôt le développement de la RB19 pour travailler aussi longtemps que possible sur la F1 2024.

Ainsi, à la question de savoir si l'avantage de Red Bull pour démarrer la saison, notamment par rapport à son écurie, était déprimant, Andrea Stella a répondu : "Ce n'est certainement pas déprimant, c'est au contraire une source d'inspiration. Je ne suis pas déprimé, parce que je suis très encouragé et très heureux des développements que notre groupe aérodynamique et notre groupe de conception ont été en mesure de réaliser au cours des 12 derniers mois."

"En fin de compte, c'est le rythme de développement qui compte, ce n'est pas la créativité du design. C'est la performance que l'on obtient avec la voiture. Je pense que nous pouvons être raisonnablement satisfaits que les améliorations de performance au cours de l'hiver aient été significatives."

Max Verstappen au volant de la Red Bull RB20.

Puis il a ajouté : "Pour Red Bull, dans la situation où ils se trouvaient l'an dernier, avec la possibilité de ne pas apporter d'améliorations au cours de la saison 2023, cela a dû leur donner plus de temps pour réfléchir de manière plus conceptuelle et procéder à une refonte de grande ampleur. Modifier la voiture comme ils l'ont fait, ça représente des mois de reconception."

"Pour nous, il y avait plus de possibilités de développement à partir de notre concept de base. Et je pense que jusqu'à présent, cela porte ses fruits. Nous pouvons voir que, sur le terrain, il reste encore pas mal de choses à faire. J'espère donc que nous enregistrerons d'autres améliorations au début de la saison."

Le Grand Prix de la semaine passée a vu McLaren se positionner peu ou prou en quatrième force du plateau, pas tout à fait dans la lignée de la fin de saison 2023. Toutefois, Stella y a vu des signes très positifs. "Les améliorations apportées au cours de l'hiver se sont concrétisées conformément à nos attentes", a déclaré le directeur de la structure de Woking.

"Si l'on se réfère à l'année dernière, nous avons amélioré nos qualifications d'environ 1,8 seconde, ce qui, d'après nos calculs, correspond à la somme [des évolutions] d'Autriche, de Singapour et de la nouvelle voiture. D'un point de vue numérique, nous pouvions voir ce genre d'amélioration et il est positif que cela semble être suffisant pour rester dans la course avec Aston Martin et Mercedes."

Avec Jonathan Noble