Formule 1 GP des États-Unis

Pourquoi Ferrari n'a pas répondu aux attentes en qualifications à Austin

Charles Leclerc et Lewis Hamilton n'ont pas joué la pole position à Austin, alors qu'ils avaient terminé en tête des trois séances d'essais libres auparavant.

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

Publié: 25 oct. 2026, 10:00

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Photo de : Alex Slitz Getty Images

Ferrari était considérée comme l'équipe à battre après les essais libres du Grand Prix des États-Unis, mais elle n'a finalement pas été à la hauteur en qualifications, faute d'avoir suffisamment progressé en Q3.

Charles Leclerc avait dominé les deux séances d'essais libres du vendredi, tandis que Lewis Hamilton avait signé le meilleur temps en EL3 après l'annulation du chrono de référence de son coéquipier. Tout semblait indiquer que Ferrari était en mesure de se battre avec Max Verstappen pour la pole position.

Au fil de la séance, Mercedes s'est toutefois invitée dans la lutte. Kimi Antonelli a ensuite signé un excellent premier tour en Q3, suffisant pour décrocher la pole devant Verstappen. Leclerc a dû se contenter de la quatrième place, tandis que Lewis Hamilton s'élancera de la cinquième position dimanche. Le rythme des Ferrari a semblé plafonner dans la dernière partie des qualifications.

Deux facteurs expliquent cette situation : la vitesse de pointe de la Ferrari et ses difficultés à amener les pneus à la bonne température en Q3.

La SF-26 s'est montrée performante dans les virages lents. Durant les essais libres, elle avait également réussi à gagner du temps entre les virages 6 et 10, à la fin de la séquence des esses, ainsi que dans les virages rapides 16 à 19. Mais à mesure que le rythme s'est accéléré en qualifications, les monoplaces italiennes n'ont pas réussi à suivre la progression de leurs rivales.

Charles Leclerc estime que cette stagnation en fin de Q3 s'explique en partie par la baisse de la température de la piste. Le châssis de la Ferrari permet de maintenir les pneus à des températures relativement basses en configuration de course, mais cela se fait au détriment des performances sur un tour en qualifications, puisqu'il devient beaucoup plus difficile de les amener à la température nécessaire. Lorsque la température de la piste a baissé, il a donc été plus compliqué de trouver la bonne fenêtre de fonctionnement des pneus.

"C'est très décevant, car je pense qu'il y a eu d'autres week-ends où nous étions performants en essais libres, mais où, au moment des qualifications, il était évident que les autres disposaient de beaucoup plus de vitesse en ligne droite et qu'il nous était très difficile de rivaliser avec eux", a expliqué le Monégasque.

Charles Leclerc (Ferrari)

Photo de: Kym Illman / Getty Images

"J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, nous avions le potentiel pour faire mieux avec la voiture, mais il y a aussi les pneus et, malheureusement, nous n'étions pas dans la bonne fenêtre en Q3. La température était inférieure d'un ou deux degrés en Q3 et, pour moi, cela a fait une énorme différence. J'ai vraiment eu du mal pendant le tour de sortie des stands, je glissais déjà beaucoup, ce qui a ensuite compliqué les choses."

"Il y a des raisons à ce plafonnement et, en même temps, je pense que nous devons travailler davantage pour mieux comprendre ces pneus. Les autres ont généralement un peu plus de marge et parviennent plus facilement que nous à exploiter le potentiel de leur voiture en Q3. Dès que nous sommes légèrement en dehors de la fenêtre de fonctionnement, nous le payons très cher. C'est un point sur lequel nous devons nous pencher."

"Pour une raison ou une autre, il est très difficile de faire monter les pneus en température avec notre voiture. C'est un avantage pour nous le dimanche, mais cela complique beaucoup les choses en qualifications lorsque la température de la piste baisse."

Hamilton, de son côté, n'a pas rencontré les mêmes difficultés que Leclerc. Au contraire, il a estimé avoir réalisé un "très bon" tour de sortie des stands pour préparer les pneus et avoir pu effectuer sa dernière tentative de manière relativement propre.

Le Britannique a plutôt avancé une autre explication : la manière dont Ferrari exploite son moteur, notamment en raison de la puissance globale disponible et de la coupure liée au système électrique.

"Je n'ai pas encore regardé les données, mais nous observons les performances en ligne droite depuis le début du week-end. Par exemple, jusqu'au virage 1, lorsque nous comparons avec Max, au moment où notre puissance est coupée, lui continue d'accélérer. C'est pareil à d'autres endroits, comme à l'approche du virage 11."

"Nous sommes peut-être à égalité dans le virage 12 et sur le reste du tour. On le voit sur la superposition des données. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ma voiture se comportait vraiment bien. Mon tour était solide, ils étaient simplement plus rapides."

Lewis Hamilton (Ferrari)

Photo de: Angela Weiss / AFP via Getty Images

"Je pense que c'est le seul domaine dans lequel nous perdons du temps. Notre voiture est vraiment bonne, au moins aussi performante que les autres, peut-être même légèrement meilleure."

"Mais je pense que les autres ont réduit l'écart au niveau du châssis. Nous avons vu Red Bull progresser en matière d'appui aérodynamique. Mercedes a apporté une évolution qui lui a fait gagner trois dixièmes, au moins, par rapport à il y a quelques Grands Prix. Je pense que l'équipe commence à comprendre comment en tirer parti."

"Désormais, ils sont au niveau des Ferrari dans les virages. Nous n'avons pas réussi à franchir un nouveau cap cette saison pour combler notre déficit de vitesse en ligne droite."

Interrogé sur l'ampleur de ce déficit face à l'unité de puissance Red Bull Ford, Hamilton a estimé que les performances observées en essais libres laissaient apparaître un écart d'environ trois à quatre dixièmes en ligne droite. Ferrari n'a tout simplement pas réussi à compenser cette différence grâce à sa vitesse en courbe.

Si les difficultés proviennent effectivement des pneus, la Scuderia pourra espérer mieux maîtriser leur température pendant le Grand Prix. En revanche, un déficit de puissance moteur, particulièrement pénalisant dans la longue ligne droite opposée du Circuit des Amériques, sera bien plus difficile à compenser.

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