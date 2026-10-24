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Formule 1 GP des États-Unis

La grille de départ du Grand Prix des États-Unis F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) a signé la pole position après les qualifications au Grand Prix des États-Unis 2026 de Formule 1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.

Basile Davoine

Publié: 24 oct. 2026, 22:25

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Photo de : Ronaldo Schemidt / AFP via Getty Images

1

Kimi Antonelli

(Mercedes)

2

Max Verstappen

(Red Bull)

3

Isack Hadjar

(Red Bull)

4

Charles Leclerc

(Ferrari)

5

Lewis Hamilton

(Ferrari)

6

George Russell

(Mercedes)

7

Oscar Piastri

(McLaren)

8

Lando Norris

(McLaren)

9

Liam Lawson

(Racing Bulls)

10

Pierre Gasly

(Alpine)

11

Nico Hülkenberg

(Audi)

12

Fernando Alonso

(Aston Martin)

13

Oliver Bearman

(Haas)

14

Arvid Lindblad (P) +5

(Racing Bulls)

15

Esteban Ocon

(Haas)

16

Lance Stroll

(Aston Martin)

17

Carlos Sainz

(Williams)

18

Alexander Albon

(Williams)

19

Sergio Pérez

(Cadillac)

20

Valtteri Bottas

(Cadillac)

21

Franco Colapinto (P) +10

(Alpine)

22

Gabriel Bortoleto (P) +20

(Audi)

** Arvid Lindblad, Franco Colapinto et Gabriel Bortoleto ont reçu des pénalités pour utilisation d'éléments moteur hors quota.*

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