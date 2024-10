Pourquoi l'intervention FIA sur le T-tray pourrait ne pas suffire

La révélation par Motorsport.com que la FIA a agi pour empêcher un éventuel contournement des règles du parc fermé en matière de hauteur de caisse a ajouté un nouveau rebondissement à la lutte pour le titre F1 en cette fin de saison 2024.

Cependant, même si la réponse de l'instance dirigeante aux soupçons selon lesquels une équipe aurait modifié la garde au sol du T-tray entre les qualifications et la course devrait désormais mettre un terme à cette pratique si elle a un jour existé, il est peu probable que le sujet disparaisse dans l'immédiat. La grande question que se posent certaines écuries en privé est de savoir si le mal n'a pas déjà été fait et si quelqu'un a réussi à ne pas se faire prendre en faisant quelque chose qui, selon elles, serait clairement contraire au règlement.

Tout d'abord, il est important de préciser qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve qu'un constructeur ait enfreint les règles. Et, ce qui n'est pas surprenant, aucune structure n'a reconnu avoir fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. La FIA a elle-même précisé qu'elle n'avait "reçu aucune indication d'une équipe utilisant un tel système". De plus, l'équipe non identifiée qui a été au centre des allégations a réfuté qu'elle possédait un tel dispositif.

Mais les tensions à ce sujet risquent d'être exacerbées si, à partir du GP des États-Unis de ce week-end, un changement notable se produit dans la hiérarchie et qu'une ou plusieurs écuries venaient à décrocher brusquement.

Dans une ère réglementaire où la hauteur de caisse est absolument cruciale pour les performances des monoplaces, et où les équipes doivent constamment rechercher le compromis entre les réglages pour les qualifications et la course, la possibilité de modifier le T-tray entre le samedi et le dimanche serait un outil très puissant.

Les gains potentiels

Si quelqu'un relevait le T-tray pour les qualifications et l'abaissait ensuite pour la course, la perte de cet avantage devrait se traduire immédiatement par un changement radical des performances.

La modification éventuelle de la hauteur du T-tray permettrait s'adapter au changement de poids de la voiture entre les qualifications et la course, car il existe une différence significative de hauteur et de qualité de roulement entre une F1 au réservoir de carburant vide pour les qualifications et plein pour la course.

Le fait de disposer d'une hauteur idéale pour les deux scénarios donnerait un avantage considérable en permettant de mieux franchir les vibreurs lors des qualifications, car on ne craindrait pas d'endommager le plancher et le patin de la voiture. Cela permettrait également d'optimiser au maximum la plateforme aérodynamique, ce qui aurait des avantages tangibles en assurant que les pneus se trouvent dans la bonne fenêtre de fonctionnement.

Les voitures sous couverture et sous régime de parc fermé au Brésil en 2022. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Tout ceci pourrait également permettre de se rapprocher des pressions minimales optimales des pneus, sans avoir à sacrifier la qualité de roulement au niveau des réglages de la suspension.

Dans la mesure où le règlement interdit, entre autres, de modifier la hauteur du T-tray, les équipes doivent trouver le meilleur compromis entre la hauteur de caisse et les angles pour les qualifications et la course - en descendant aussi bas qu'elles l'osent pour des niveaux de carburant faible et élevé, sans risquer d'aller trop loin et d'abîmer la planche.

La perspective d'un réexamen

Si ce week-end devait donner lieu à un scénario dans lequel une écurie semblerait faire un pas en arrière, cela renforcerait probablement la conviction chez ses rivaux que la FIA devrait peut-être examiner de plus près ce qui s'est passé jusqu'à présent.

Toutefois, si des voix s'élevaient pour demander que des mesures rétrospectives soient prises dès lors qu'il serait confirmé que quelqu'un a enfreint les règles, la difficulté pourrait être de disposer de suffisamment de preuves pour aller plus loin.

Il est entendu que toutes les équipes disposent de moyens pour régler la hauteur du t-tray sur leurs voitures, car il s'agit d'un outil de réglage standard. La présence dans le cockpit d'une voiture d'un dispositif permettant de modifier ces réglages n'est donc pas pertinente en elle-même pour faire avancer l'affaire.

En revanche, il est essentiel de savoir si une équipe a ou non modifié les réglages dans les conditions du parc fermé entre les qualifications et la course, ce qui n'est pas conforme aux règles.

C'est pourquoi la FIA introduit quelques changements de procédure, qui pourraient inclure l'utilisation de scellés sur les dispositifs utilisés par les équipes pour modifier le réglage du T-tray, afin de s'assurer que ces paramètres restent dorénavant fixes.

Une "Benetton 1994" moderne ?

La Benetton B194 était au cœur des suspicions sur un contrôle de traction illégal en 1994. Photo de: Motorsport Images

L'enjeu étant de savoir si une équipe a secrètement modifié ses réglages, il sera pratiquement impossible pour la FIA de remonter le temps et de découvrir si quelqu'un a usé de ce stratagème lors de courses précédentes.

Une source F1 a suggéré qu'il y avait là un scénario similaire à ce qui s'était passé avec Benetton en 1994, en raison de soupçons d'utilisation d'une forme de contrôle de la traction. L'analyse de son code source par la FIA avait révélé que le logiciel de la monoplace comportait un menu caché dans lequel, si l'option 13 était sélectionnée, le système était activé. Toutefois, bien que l'instance dirigeante se soit penchée sur la question, aucune preuve n'a pu être trouvée quant à l'utilisation de cette option en course, de sorte qu'il n'a pas été possible de prendre des mesures à ce sujet.

Dans le contexte actuel de controverse technique et technologique, le fait qu'une équipe dispose dans son cockpit d'un dispositif lui permettant de modifier la hauteur du T-tray n'est pas une preuve irréfutable qu'elle a enfreint les règles. Pour qu'il y ait infraction, il faudrait des preuves incontestables que les réglages ont été modifiés entre qualifications et course, ce qui est pratiquement impossible à prouver.

Pour l'instant, la FIA affirme qu'elle "reste vigilante" sur la question en veillant à ce que les équipes respectent les règles, mais il pourrait y avoir une pression accrue pour réexaminer davantage les choses si l'épreuve de ce week-end à Austin réservait quelques surprises aux avant-postes.