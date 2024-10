Pourquoi le week-end d'Austin est crucial dans la lutte pour le titre

Le Grand Prix des États-Unis est largement considéré comme la dernière grande occasion de lancer une ultime série d'évolutions sur les monoplaces cette saison. Austin est le point de départ d'un "triple header" qui comprend également le Mexique et le Brésil, ce qui en fait, d'un point de vue logistique, l'endroit le plus simple pour introduire de nouvelles pièces.

Vient ensuite un autre triplé avec Las Vegas, le Qatar et Abu Dhabi, pour clore une saison mouvementée. Certaines équipes pourraient apporter de nouvelles pièces à faible appui à Las Vegas, bien que l'on s'attende à ce qu'elles réutilisent les spécifications de leurs ailerons de Monza et surtout de Bakou. Au Qatar, il sera trop tard pour obtenir un retour sur investissement important, à moins que les équipes ne choisissent de tester des pièces pour 2025.

Ainsi, tout ce que les écuries ont eu dans leur chaîne de production au cours du mois dernier va maintenant commencer à émerger alors qu'elles fournissent un dernier effort pour améliorer leur sort. Austin est un week-end de sprint, ce qui donne aux équipes moins de temps d'essais pour régler les évolutions, mais elles se sont habituées au format, de sorte que leur réticence à apporter des nouveautés dans un tel cadre n'est plus aussi grande qu'elle l'était auparavant.

Charles Leclerc (Ferrari SF-24). Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Nous savons tous que nous avons déjà commencé le développement de la voiture de l'année prochaine et nous essayons de faire de notre mieux pour apporter de petites évolutions", a déclaré Fred Vasseur, patron de Ferrari. "Je pense que ce sera probablement la dernière pour tout le monde. Ce sera vrai pour nous, mais aussi pour les autres équipes. Et maintenant que c'est si serré, sur les quatre, cinq, six dernières courses, si l'on regarde la grille, elle peut devenir encore plus serrée et chaque petite pièce peut faire la différence."

"Il est naturel que toutes les équipes apportent quelque chose à Austin", a ajouté Christian Horner, patron de l'équipe Red Bull. "Ferrari a quelque chose d'important. Je pense que Mercedes et McLaren apporteront toutes quelque chose."

En tête du championnat du monde des constructeurs, McLaren mène avec 41 points d'avance et semble prête à conserver son avantage jusqu'à la fin de l'année, si l'on en croit l'écart de performance avec Red Bull lors des dernières courses. Mais l'écurie autrichienne a laissé entrevoir qu'elle avait enfin compris où elle s'était trompée dans le développement de sa RB20.

Certes, Max Verstappen a terminé à 21 secondes de Lando Norris à Singapour, mais il a tout de même pris la deuxième place sur l'un des pires circuits pour Red Bull. Le tracé fluide du COTA pourrait donner une meilleure réponse à la question de savoir si l'équipe championne du monde en titre a vraiment pris le bon virage.

Max Verstappen (Red Bull RB20). Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

C'est la deuxième raison pour laquelle le week-end d'Austin est si important. Il annonce un retour à des circuits plus traditionnels avec des changements de direction à grande vitesse, ce qui contraste avec la dernière série de pistes à faible appui (Monza et Baku) et un circuit urbain à faible vitesse mais à appui maximal (Singapour).

Austin offrira donc une image plus claire de ce à quoi la grille pourrait ressembler jusqu'à la fin de l'année, avec seulement le Grand Prix de Las Vegas, en novembre, qui est plus proche de Bakou dans sa nature.

"Ce que nous cherchons à faire, c'est de nous appuyer sur les connaissances que nous avons et d'emmener une voiture bien équilibrée entre ses deux essieux, qui inspire confiance au pilote", a déclaré Horner. "C'est un défi très différent. Le premier secteur est très rapide. Ils ont également refait une partie du circuit, donc il y a une autre variable qui entre en ligne de compte. C'est un week-end de sprint, il faut donc être très rapide. Mais toute l'équipe a travaillé incroyablement dur pour comprendre les problèmes, les résoudre et obtenir, je l'espère, des solutions sur la voiture pour Austin."

Alors que toute l'attention s'est portée sur la bataille entre McLaren et Red Bull, Ferrari peut encore se retrouver dans la lutte, à seulement 34 points de l'équipe autrichienne. Mais la Scuderia est peut-être l'équipe qui arrive avec le plus de points d'interrogation ce week-end, car elle se débat contre les rebonds à haute vitesse depuis l'été.

Les solutions de Maranello à ce problème n'ont pas fait leurs preuves sur les circuits atypiques de Monza, Bakou et Singapour. Austin sera donc le test décisif pour savoir si Charles Leclerc et Carlos Sainz ont les outils nécessaires pour être compétitifs sur la configuration exigeante du Circuit des Amériques.

Lando Norris (McLaren MCL38). Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Nous voyons les chiffres que nous attendions avec ces nouvelles pièces sur la voiture, mais nous n'avons pas encore la réponse définitive sur la façon dont nous nous sommes rapprochés de McLaren ou de Red Bull sur une piste normale", a déclaré Leclerc. "Je suis sûr que nous avons fait un pas en avant. À quel point ? Je pense que nous le verrons à Austin."

Sainz reste lui aussi prudent jusqu'à ce qu'il voit la dernière spécification de Ferrari fonctionner sur des "pistes normales", mais il pense que Las Vegas sera le meilleur endroit pour Ferrari pour remporter une nouvelle victoire cette année.

"Je pense que chaque équipe a plus ou moins une évolution dans les tuyaux qu'elle va essayer avant la fin de l'année, donc nous pourrions encore voir quelques variations dans les performances", a déclaré l'Espagnol. "En même temps, nous avons vu cette année que les évolutions ne sont pas toujours synonymes de performance."

"Elles ne se traduisent pas toujours par des temps au tour. Cela nous est arrivé à nous et à d'autres équipes, Red Bull, Mercedes, à l'exception de McLaren. Ce que nous devons voir, c'est si cela fait une différence à Austin et au Brésil, tous les circuits normaux de la vieille école, en gros. Et puis Las Vegas, je pense que c'est notre prochaine grande chance."