Quand le titre de champion F1 2024 pourra-t-il être décerné ?

Max Verstappen a commencé la saison 2024 en empochant sept victoires en dix Grands Prix. Après sa campagne 2023 ultra-dominante, beaucoup voyaient déjà le Néerlandais remporter facilement son quatrième championnat du monde.

Mais comme toujours en Formule 1, les choses ne sont jamais aussi simples. Ainsi, McLaren est revenu au galop alors que Red Bull a régressé, l'écurie britannique ayant fini par dépasser les champions en titre et trôner désormais en tête du classement constructeurs à six Grands Prix de la fin de saison.

Côté pilotes, huit GP se sont écoulés depuis la dernière victoire de Verstappen à Barcelone. Dans ce laps de temps, l'avance du leader au championnat est passée de 69 à 52 points, Lando Norris étant son adversaire le plus proche.

Le pilote McLaren a remporté deux des quatre dernières courses et s'est engagé dans la lutte pour son premier titre mondial. Une lutte dans laquelle il s'est vraiment lancé à partir de son deuxième succès à Zandvoort, pour un regain de forme qui est peut-être arrivé un poil trop tard.

Alors qui de ces deux favoris sera sacré champion du monde 2024, et dans quelles circonstances peuvent-ils le devenir ?

Qui sont les pilotes encore en lice pour le titre mondial ?

Max Verstappen (vainqueur), Lando Norris (deuxième) et Charles Leclerc (troisième) sur le podium du GP d'Émilie-Romagne. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Il reste actuellement six courses et trois sprints dans cette saison 2024, avec un total de 180 points à inscrire. Sept pilotes peuvent donc encore mathématiquement devenir champions du monde cette année, en partant du premier au classement, Verstappen, jusqu'au septième, George Russell, qui possède un déficit de 176 points sur le Néerlandais.

Le deuxième pilote Mercedes, Lewis Hamilton, est sixième avec 19 points d'avance sur son coéquipier, à 16 unités du pilote devant lui, Carlos Sainz. Cela signifie que l'écart entre l'Espagnol et Verstappen est de 141 points, il est donc possible d'affirmer qu'il relèverait du miracle pour que Sainz, Hamilton ou Russell soit sacré champion.

Les choses se resserrent toutefois à partir de la quatrième place : Oscar Piastri est à 94 unités de Verstappen, et il est également le pilote le plus performant des six dernières manches. Charles Leclerc est troisième et accuse un retard de 86 points sur le leader. Un écart aussi important signifie qu'il est peu probable que Leclerc devienne champion cette année.

En deuxième position se trouve Lando Norris, 34 points devant le Monégasque. Le pilote McLaren semble, à l'heure actuelle et de manière réaliste, le seul véritablement capable d'aller challenger Verstappen.

Comment Lando Norris peut-il devenir champion du monde 2024 ?

Lando Norris, vainqueur lors du GP de Singapour. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Pour détrôner Verstappen cette saison, sachant qu'il compte 52 points de retard avant Austin, Norris doit devancer le tenant du titre de six points en moyenne sur les six Grands Prix et les trois courses sprint restants. Si cela se produisait, tout se déciderait lors de la finale de la saison à Abu Dhabi. Toutefois, le Britannique pourrait remporter le championnat avant cela. Par exemple, s'il prend le maximum de points lors des dernières épreuves et que Verstappen n'en marque aucun (voir tableau ci-dessous), Norris serait champion après la course sprint du Grand Prix du Qatar, lors de l'avant-dernier week-end de la saison.

Pour l'anecdote, cela ferait deux années consécutives que le championnat serait remporté après le sprint de Losail, puisque Verstappen a décroché son troisième titre l'année dernière sur ce circuit et après la course courte.

Scénario où Norris remporte le maximum de points et Verstappen n'en inscrit aucun :

Courses restantes États-Unis Mexique Brésil Las Vegas Qatar Abu Dhabi Points encore à inscrire 180 146 112 86 52 26 Total des points de Norris 279 313 339 373 407 433 Écart entre Norris et Verstappen Mené de 52 Mené de 18 Avance de 8 Avance de 42 Avance de 76 Avance de 102

Il est bien sûr très peu probable que Verstappen ne marque pas d'autres points cette année, d'autant plus que le GP d'Australie a été la seule épreuve où il n'a pas fini dans le top 10 en 2024, en raison d'une casse moteur. Donc, si Norris remporte toutes les courses restantes, en plus des points bonus du meilleur tour, le pilote de 24 ans aura besoin que Verstappen termine au maximum deuxième des courses principales (ce qui ferait alors 6x8 points d'écart, donc 48 points) et pas plus haut que troisième dans les sprints (ce qui ferait alors 3x2 points d'écart supplémentaires, donc un total de 54 unités reprises). Souvent considérés comme sans importance, les sprints seront cette fois cruciaux. En effet, si le scénario décrit dans le paragraphe ci-dessus se produit, Norris sera champion avec deux points d'avance. En revanche, si Verstappen termine deuxième lors des trois sprints et des six dernières courses principales, le Néerlandais remportera sa quatrième couronne avec un point d'avance. D'un autre côté, Norris n'a empoché que trois victoires cette saison, il est donc également irréaliste de s'attendre à ce qu'il gagne l'ensemble des dernières manches. Ainsi, s'il finit deuxième chaque week-end et pour maintenir une moyenne de six points sur Verstappen, Norris aura besoin que son rival termine quatrième ou plus bas. Si le Britannique est troisième, le pilote Red Bull ne devra pas être plus haut que sixième. Pour les sprints, Norris aura besoin de terminer impérativement dans les trois premiers, la quatrième place ne valant que cinq points. Il faut donc obligatoirement que le pilote McLaren maintienne un écart de six unités avec Verstappen, mais en sera-t-il capable ? Lors des six dernières courses, le Néerlandais a marqué 76 points contre 108 pour son rival, ce qui fait une moyenne de seulement 5,3 points par course en faveur de Norris. Le champion en titre reste donc favori pour remporter le championnat du monde 2024, d'autant plus qu'il est toujours plausible que Norris prenne le maximum de points pour le reste de la saison, sans pour autant être sacré.

Lando Norris dans le parc fermé après sa pole position à Monza. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Comment Max Verstappen peut-il devenir champion du monde 2024 ?

Les conditions pour que Verstappen devienne champion du monde sont beaucoup plus simples puisque le nombre de points maximum avec lequel Norris peut terminer la saison est de 459, soit seulement 128 de plus que le total actuel du Néerlandais.

Ainsi, 129 points sur les six prochains week-ends de course suffiront à Verstappen pour être sacré cette année, ce qui équivaut à environ cinq victoires en Grand Prix, plus une poignée de points inscrits lors des sprints. Mais ce n'est encore pas très réaliste étant donné que le Néerlandais n'a pas gagné depuis huit manches et qu'il n'est monté sur le podium que trois fois au cours de cette période.

À ce stade, il s'agit plus d'un jeu de positionnement pour Verstappen, qui doit s'assurer de ne pas terminer trop loin derrière Norris, étant donné que la MCL38 reste pour l'instant plus performante que la Red Bull. Cet objectif de 129 unités s'inscrit également dans le scénario où Norris marquerait le maximum de points pour le reste de la saison.

Évidemment, si Verstappen termine devant Norris lors d'un Grand Prix, cela contribuerait grandement à l'obtention de son quatrième titre. Il pourrait également remporter le championnat après le sprint du Qatar si l'écart de points actuel restait en l'état.

Même avec la possibilité hautement improbable que Verstappen empoche tous les points et Norris aucun sur le reste de la saison, le Néerlandais ne coifferait pas la couronne tout de suite, puisqu'il décrocherait le titre après la course sprint au Brésil, trois week-ends avant la fin de saison.

Scénario où Verstappen remporte le maximum de points et Norris n'en inscrit aucun :