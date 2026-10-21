Formule 1

Pourquoi Isack Hadjar n'aime plus les sprints en F1

Après son week-end cauchemardesque à Singapour, Isack Hadjar a changé d'avis sur le format sprint, qu'il appréciait pourtant auparavant.

Benjamin Vinel

Publié: 21 oct. 2026, 10:33

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Photo de : Liam Fabre

Isack Hadjar a changé d'avis sur les week-ends sprint en Formule 1, après avoir vécu un véritable calvaire au Grand Prix de Singapour.

Le week-end du pilote Red Bull sur le circuit de Marina Bay a mal commencé. Dès les EL1, il s'est plaint d'une monoplace qui talonnait excessivement, notamment dans les phases de freinage. Il a terminé la séance à sept dixièmes de son coéquipier, Max Verstappen.

Les qualifications sprint ne se sont pas beaucoup mieux déroulées. Malgré sa présence en SQ3, Hadjar estimait n'avoir "jamais réussi à faire un bon tour" et avoir "simplement lutté avec la voiture".

Le Français, qui dispute sa deuxième saison en F1, n'a toutefois guère eu l'occasion d'améliorer les réglages de sa monoplace. Il a signalé un problème moteur lors de son dernier tour en SQ3, puis a été victime d'une défaillance de son unité de puissance pendant la course sprint.

Lors des qualifications du Grand Prix, il a ensuite fait état d'une "quatrième vitesse cassée", avant de signaler un nouveau problème de moteur après avoir péniblement rallié l'arrivée de la course principale au 10e rang.

Isack Hadjar (Red Bull Racing)

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Bien sûr, les difficultés de Hadjar étaient avant tout liées au manque de fiabilité plutôt qu'au format sprint lui-même. Il estime néanmoins que l'unique séance d'essais libres, contre trois lors d'un week-end classique, l'a empêché de corriger les problèmes de comportement de sa RB22.

"C'est le problème de ces week-ends où l'on n'a pas le temps de travailler sur la voiture", déplorait-il après les qualifications à Singapour. "C'est impossible. Il faut en quelque sorte avoir de la chance. On ne peut pas travailler."

"Je comprends que ce ne soit pas passionnant pour les spectateurs de nous voir effectuer beaucoup d'essais, mais c'est important pour nous. Et là... La voiture était très difficile à piloter."

"J'étais impatient de voir ce que les changements allaient apporter aujourd'hui, et ce que je pouvais faire avec un moteur qui fonctionnait correctement. Mais je n'en ai pas eu l'occasion. Il est difficile d'apprendre quoi que ce soit lors de week-ends comme celui-là."

L'année dernière, j'aimais bien. Mais quand on grandit un peu, qu'on a un coéquipier redoutable à côté de soi et qu'on commence à travailler sérieusement... Je n'aime plus les sprints.

Interrogé sur l'intérêt du format, qui ajoute de l'incertitude et impose une préparation plus rapide, Hadjar a répondu : "Peut-être que cela avantage ceux qui ne travaillent pas vraiment beaucoup. Peut-être".

Avant de trancher : "Je n'aime tout simplement pas ça. L'année dernière, j'aimais bien. Mais quand on grandit un peu, qu'on a un coéquipier redoutable à côté de soi et qu'on commence à travailler sérieusement... Je n'aime plus les sprints".

Isack Hadjar devra pourtant s'y habituer : le nombre de week-ends sprint passera de six cette saison à dix en 2027. "Je ne sais pas qui prend ces décisions", a-t-il regretté. "L'année prochaine, il y aura une course sprint à Monaco. Comment peut-on imaginer que ça va fonctionner ? Qu'est-ce qui va se passer, selon vous ? Vous pensez qu'il y aura des dépassements ?"

"Non", a répondu un journaliste. "Alors pourquoi le faire ?", a poursuivi Hadjar. "C'est vraiment décevant, et il y en a de plus en plus."

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