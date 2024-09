Pourquoi McLaren s'amuse de la controverse sur son aileron arrière

McLaren a beaucoup fait parler ces dernières semaines quand le petit monde de la F1 s'est rendu compte que le flap supérieur de l'aileron arrière utilisé au Grand Prix d'Azerbaïdjan sur la MCL38 se déformait assez nettement en ligne droite. À tel point qu'un espace se créait entre les coins relevés de ce flap (qui est celui qui pivote quand le DRS est activé) et le plan principal de l'aileron, laissant entrevoir une réduction de la traînée à haute vitesse, de sorte que cette astuce a vite gagné le surnom de "mini-DRS".

Si cet aileron introduit juste avant la trêve a pu être utilisé à Spa, Monza et Bakou, c'est bien parce qu'il a passé les tests de déformation menés par la FIA. Or, après l'épreuve azerbaïdjanaise, les concurrents de McLaren ont fait savoir à l'instance que ce qui se passait leur semblait dépasser les limites réglementaires, et ainsi l'écurie, après des discussions avec la fédération, a décidé de procéder à des modifications sur cette pièce pour s'assurer de réduire sa déformation.

Une situation qui devrait avoir un impact limité car la spécification de l'aileron en question a déjà été utilisée sur plusieurs pistes où elles était particulièrement utile et, en sus, il n'y a désormais plus que pour l'épreuve de Las Vegas qu'elle pourrait faire son retour. Andrea Stella, le directeur de McLaren, est loin d'être accablé par cet épisode, qui prouve au contraire que la concurrence est très attentive à ce qui se passe du côté de son équipe.

"Je trouve que toute cette attention portée à notre aileron arrière ne peut être qu'une bonne nouvelle, car cela signifie que les adversaires ne se concentrent pas sur eux-mêmes. La Formule 1 est un sport qui se joue à la marge. C'est tellement compliqué. Je ne cesse de répéter à mon équipe : 'Concentrez-vous sur vous-même'."

Nous voulons proposer des solutions techniques qui peuvent être difficiles à mettre en œuvre, mais qui sont tout à fait valables du point de vue de la légalité. Si d'autres veulent être destructeurs, qu'ils continuent.

"Donc, lorsque je vois qu'il y a autant de vigilance de la part des autres équipes, cela signifie qu'elles travaillent, qu'elles analysent, qu'elles parlent à la FIA... Elles consacrent ce temps et cette énergie à poursuivre quelque chose qui, selon moi, n'est qu'un leurre. Pour moi, au nom de McLaren, c'est donc une bonne nouvelle."

"Nous essayons de rester concentrés sur nous-mêmes. Nous voulons proposer des solutions techniques qui peuvent être difficiles à mettre en œuvre, mais qui sont tout à fait valables du point de vue de la légalité. Si d'autres veulent être destructeurs, qu'ils continuent. Pour nous, ce ne sont que de bonnes nouvelles."

Stella salue le travail de la FIA

En dépit de son opinion sur la légalité de l'aileron, McLaren a donc accepté de le modifier face à la grogne des autres constructeurs et l'intervention de la FIA. Stella assure que son écurie cherche uniquement à ce que le soufflé de la controverse retombe mais aussi à ce que la concurrence soit également regardée de près.

"Pour nous, apporter des modifications est assez transparent, alors autant le faire, car cela n'aura pas de grandes conséquences du point de vue de la performance", a lancé le dirigeant italien. "Cela nous a également donné l'occasion de rappeler à la FIA que nous faisons également preuve de diligence raisonnable vis-à-vis des autres."

"Nous ne voulons pas dépenser autant d'énergie et de temps avec les journalistes pour essayer de créer des affaires retentissantes. Nous avons simplement dit à la FIA ce que nous pensons qu'il se passe. Nous sommes convaincus qu'elle discutera avec les autres équipes et veillera à ce qu'elles règlent leurs propres problèmes, qui sont peut-être moins visibles, mais qui existent bel et bien."

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Et quels sont ces problèmes auxquels Stella fait référence ? "Je ne serai pas précis, car je divulguerais des informations qui, selon moi, relèvent de la confidentialité. Pour certaines raisons, l'écart entre les flaps [de l'aileron arrière] semble être devenu quelque chose qui domine la F1. Il existe de nombreuses façons pour les autres voitures d'exploiter la pression aérodynamique sur les surfaces - en fait, d'après notre analyse, certaines d'entre elles sont beaucoup plus efficaces."

"Mais nous faisons confiance à la FIA. Ce sont des gens très compétents d'un point de vue technique. Pour être honnête, lorsque nous discutons avec eux, nous constatons qu'ils comprennent non seulement les mécanismes, mais aussi ce qui se passe chez nos concurrents. Ils semblent toujours bien armés pour comprendre si certains tests sont appropriés, afin de limiter certains mécanismes ou manières d'utiliser la pression aérodynamique."

"Je pense que nous sommes entre de bonnes mains d'un point de vue politique, avec la FIA, et je pense que toutes les parties - les équipes, les journalistes, tout le monde - devraient [accorder] un peu plus de respect à la FIA et à son département technique, parce qu'ils font du très bon travail. Ce n'est pas une tâche facile. Parfois, nous devrions les féliciter pour ce qu'ils font. Et je ne vois pas que cela soit fait très souvent."

Avec Jonathan Noble

