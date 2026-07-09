Pourquoi le règlement F1 2026 complique la tâche des écuries clientes

La FIA garantit aux écuries clientes en Formule 1 l'accès à la même spécification moteur que les équipes d'usine, mais la complexité des systèmes introduits en 2026 a fait repasser l'expérience maison au premier plan. Le cas de McLaren avec son motoriste Mercedes en est une parfaite illustration : la véritable différence ne réside plus dans le matériel, mais dans la manière dont il est exploité.

Dans l'histoire de la Formule 1, être une écurie d'usine a toujours procuré des avantages. Cela n'a toutefois pas empêché des équipes clientes de remporter le titre mondial, comme McLaren ces deux dernières années, Brawn en 2009 ou encore Red Bull à l'époque de son partenariat avec Renault.

À l'ère des unités de puissance hybrides, la FIA a instauré une règle technique obligeant les motoristes à fournir à leurs équipes clientes la même spécification moteur que celle utilisée par leur équipe officielle, garantissant ainsi une égalité de traitement en matière de matériel et de potentiel de performance.

Ces dernières années, cette règle a rarement fait débat. Avec la maturité du développement, les unités de puissance étaient devenus presque transparents dans l'équation de la performance globale, l'évolution technique ayant réduit au minimum les écarts entre les différents constructeurs.

Mais l'arrivée d'une nouvelle génération technique a changé la donne, non seulement entre les différents motoristes, mais aussi dans les relations entre les constructeurs et leurs équipes clientes. Le rôle accru du MGU-K a fait de la gestion de l'énergie un facteur déterminant de performance, reposant sur des logiciels bien plus sophistiqués que ceux utilisés jusqu'à l'an dernier.

Le cadre réglementaire de la fourniture des moteurs n'a pas changé. Chaque équipe cliente dispose toujours d'ingénieurs du motoriste dans son garage, mais la responsabilité d'optimiser l'unité de puissance incombe toujours à l'équipe elle-même.

Le motoriste peut répondre à des questions techniques et apporter son aide, mais il ne peut pas guider son client dans la recherche de performance comme cela se fait naturellement au sein de l'équipe d'usine.

Oscar Piastri (McLaren) à Silverstone. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

McLaren est aujourd'hui l'exemple le plus parlant de cette nouvelle réalité. Les performances sont également influencées par le choix des rapports de boîte de vitesses, un point que Mercedes a régulièrement souligné et que McLaren n'a jamais cherché à dissimuler.

Il faut toutefois rappeler que les rapports de boîte retenus l'hiver dernier avaient été définis en fonction de la courbe de puissance de la spécification moteur alors disponible. Selon le directeur de McLaren, Andrea Stella, l'explication ne s'arrête cependant pas là, puisqu'il estime que le déficit actuel de son équipe ne peut pas être attribué uniquement à la voiture.

À Silverstone, le week-end dernier, il a expliqué : "C'est un circuit où la gestion de l'énergie est particulièrement importante, tout comme l'exploitation et les performances de l'unité de puissance."

"Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises : nous semblons encore avoir un petit déficit dans notre capacité à tirer le maximum de l'unité de puissance [Mercedes] HPP. Je pense que les trois ou quatre dixièmes qui nous manquent s'expliquent par le retard que nous avons dans le développement de notre voiture."

"Il faut aussi ajouter que les conditions étaient difficiles et que, dans ces circonstances, nous semblons souffrir encore davantage dans les virages. À cela s'ajoute l'exploitation de l'unité de puissance, où nous semblons également avoir un léger déficit."

"Quand on regarde les superpositions GPS, il apparaît clairement que nous devons poursuivre nos discussions avec HPP, car nous semblons laisser échapper une partie de la performance."

Andrea Stella (McLaren) sur le muret des stands. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

L'attention s'est également portée sur un procédé utilisé par Mercedes en qualifications, mis en évidence par les données de télémétrie, qui montraient que George Russell et Kimi Antonelli levaient brièvement le pied juste avant de franchir la ligne d'arrivée.

"C'est effectivement une caractéristique qui, lorsque nous l'avons vue lors des qualifications sprint, avec Antonelli, nous a quelque peu surpris", a ajouté Stella. "Ce n'est pas quelque chose dont nous avions discuté. Et je ne suis pas du tout certain que cela soit à notre disposition, car cela nécessite probablement certains éléments supplémentaires, disons, pour exploiter l'unité de puissance."

"Comme je l'ai déjà dit, des discussions sont bel et bien en cours avec HPP [High Performance Powertrains, le département moteur de Mercedes] au niveau technique pour nous assurer que nous tirons pleinement parti de ce que ce formidable moteur a à offrir."

Stella a également confirmé que McLaren attendait de recevoir la dernière évolution de l'unité de puissance Mercedes. "Nous attendons désormais de voir si nous pouvons améliorer notre spécification et si cela contribue d'une manière ou d'une autre à son exploitation", a déclaré l'Italien.

"Il ne devrait s'agir que d'une amélioration de la fiabilité, je ne suis donc pas sûr que ce soit le cas. Mais il y a sans aucun doute d'autres facteurs dont nous devons continuer à discuter avec HPP, car lorsque nous examinons les performances dans les lignes droites, même en tenant compte du fait qu'ils ont peut-être moins de traînée, des interrogations subsistent."

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Cette nouvelle génération d'unités de puissance remet ainsi sur le devant de la scène un aspect que beaucoup considéraient comme devenu secondaire. Le règlement continue de garantir aux équipes clientes l'accès à la même spécification matérielle que les équipes d'usine, mais il ne peut pas réglementer le savoir-faire nécessaire pour en exploiter tout le potentiel.

Dans la F1 moderne, l'avantage d'une équipe d'usine ne se résume donc plus à l'accès au moteur lui-même. Il réside de plus en plus dans l'expertise acquise au fil du développement, de la calibration et de l'exploitation d'une technologie toujours plus sophistiquée.

Un avantage qui ne se mesure pas sur un banc d'essai, mais qui peut devenir décisif lorsqu'il s'agit d'aller chercher les derniers dixièmes de seconde d'une unité de puissance.