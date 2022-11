Pourquoi Tsunoda n'a pas été autorisé à revenir dans le tour

Charger le lecteur audio

Yuki Tsunoda a été victime ce dimanche d'une étrange anomalie dans le système automatisé mis en place par la FIA pour autoriser les pilotes à un tour à se dédoubler lors des périodes de Safety Car. Pour rappel, ce dispositif a été mis en place à la suite du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021.

Lors de ce dernier, contrairement à ce que le règlement indiquait, l'ensemble des retardataires n'avaient pas été autorisés à revenir dans le tour du leader Lewis Hamilton. En réalité, seuls ceux situés physiquement sur la piste entre le Britannique et son rival pour le titre, Max Verstappen, avaient été invités à dépasser, d'autres demeurant notamment entre le Néerlandais et Carlos Sainz, protégeant dans les faits le pilote Red Bull de toute attaque. En compressant, à l'encontre d'une autre règle, la procédure de reprise de la course, la direction de course avait permis un dernier tour sous drapeau vert et à Verstappen de dépasser Hamilton pour devenir Champion du monde.

Face à la polémique qui avait suivi, la FIA avait notamment reconnu une "erreur humaine" concernant la phase du retour dans le tour des retardataires. Et pour éviter toute répétition de cette situation, le logiciel de chronométrage de la direction de course avait été doté d'un système automatisé pour détecter toutes les voitures à un tour et les autoriser à dépasser la voiture de sécurité avant le restart.

Ce dimanche à Interlagos, la dernière voiture de sécurité, sortie suite à l'abandon de Lando Norris, est intervenue alors que trois pilotes étaient à un tour. Dans l'ordre, Yuki Tsunoda, Alex Albon et Nicholas Latifi. Le Japonais se situait sur la piste juste derrière le leader George Russell lorsqu'il s'est arrêté pour changer de pneus. Ce faisant, il a alors brièvement dépassé le Britannique au moment de passer dans la ligne des stands, et est donc revenu tout aussi brièvement dans le tour.

Dans les faits, toutefois, il est bien sûr ressorti en étant toujours à un tour, et désormais en sixième position dans la file des voitures, derrière Russell, Albon, Hamilton, Sergio Pérez et Sainz, mais devant Latifi. Une telle situation n'avait cependant pas été anticipée par le logiciel mis en place, qui a considéré qu'à partir du moment où Tsunoda avait dépassé le leader une fois, il n'était plus éligible à revenir dans le tour.

Yuki Tsunoda derrière le leader George Russell lors du GP de São Paulo 2022

Ainsi, quand le message autorisant les voitures retardataires à dépasser à été diffusé, seuls les numéros d'Albon et de Latifi ont été indiqués. À la radio, l'ingénieur de course de Tsunoda a d'abord eu un moment d'hésitation : "Tu peux dépasser les... Attends, attends." Dans la confusion, le Japonais avait déjà repris la position sur Sainz mais s'est arrêté derrière Pérez alors que Latifi, pourtant derrière lui sur la piste, continuait son chemin pour revenir dans le tour. Puis, quand le numéro 22 a demandé s'il pouvait passer, il s'est vu répondre "Négatif, pas de dépassement", ce à quoi il a rétorqué "C'est quoi ce bordel, qu'est-ce qu'on fait ?" Finalement, il a reçu un dernier message : "Maintiens ta position, Yuki, ne dépasse pas."



Il a ensuite rendu la place prise à Sainz pour reprendre la bonne position dans la file et quand le restart a eu lieu, le Japonais séparait les quatre premiers du reste du peloton, emmené par Valtteri Bottas et Charles Leclerc. L'AlphaTauri s'est cependant rapidement écartée du chemin au moment de la relance en restant sur la gauche de la piste en laissant passer l'ensemble du peloton.

Tsunoda a donc été classé 17e et seul pilote à un tour, alors qu'il aurait certainement pu battre les deux Williams et éventuellement d'autres voitures puisqu'il avait chaussé des pneus frais. Interrogé par Motorsport.com sur ce qui s'est passé, il a déclaré : "On m'a dit qu'il fallait rester dans le rang. Je ne sais pas pourquoi. Probablement que la FIA pense que je me battais contre la P5 ou quelque chose comme ça !" Franz Tost, le patron de l'équipe AlphaTauri, visiblement frustré, a refusé de commenter ce qui s'était passé.

"Tous les systèmes ont fonctionné correctement"

Le Safety Car devant les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton

Bien entendu, le système n'a jamais été conçu pour handicaper un pilote de la sorte ou pour laisser un pilote retardataire en plein milieu du peloton. Dans un communiqué, la FIA assure pourtant qu'aucune erreur n'a été commise :

"Tous les systèmes ont fonctionné correctement et conformément au règlement. La situation inhabituelle s'est produite en raison des particularités du circuit et du scénario spécifique qui étaient les suivants :

La voiture 22 a été la première à traverser la [ligne blanche] SC1 après le déploiement de la voiture de sécurité.

Au tour suivant, elle est donc devenue la première voiture à franchir la ligne SC1 pour la deuxième fois, ce qui doit normalement déclencher les systèmes pour indiquer qu'elle a le droit de revenir dans le tour.

Cependant, à ce moment-là, elle est entrée dans la voie des stands et a pu aller plus vite que le train de voitures derrière la voiture de sécurité. Ce faisant, elle est revenue dans le tour en franchissant la ligne de contrôle dans la voie des stands.

Lorsqu'elle a rejoint le circuit, les systèmes ont correctement indiqué qu'elle avait à nouveau un tour de retard, mais comme elle s'était déjà dédoublée une fois, elle ne pouvait pas le faire à nouveau lorsque la période de la voiture de sécurité se terminait.

La direction de course a vérifié que cela était correct avec le chronométrage de la F1 et ils ont confirmé que seules les voitures 6 et 23 pouvaient revenir dans le tour."

La FIA a noté que la situation serait examinée et donc potentiellement réglée à l'avenir : "Bien qu'il s'agisse d'un scénario très inhabituel, il n'y a pas eu d'erreurs de système ou de procédure - c'est l'un de ces scénarios imprévisibles qui peuvent se produire, et il n'y a pas de changements immédiats à mettre en œuvre. Cela sera bien sûr discuté lors des futurs Comités consultatifs sportifs dans le cadre des procédures normales de révision."