Pourquoi Verstappen n'a pas signé le meilleur tour à Monza

Pour la troisième fois d'affilée, le point du meilleur tour en course a échappé à Max Verstappen, deuxième de ce classement à Monza comme il l'avait été à Spa-Francorchamps et à Zandvoort. Le pilote Red Bull vient pourtant d'enchaîner une historique dixième victoire de rang, et on le sait doté d'un esprit de compétition tel qu'il aime conclure un Grand Prix par un tour éclair lui octroyant ce petit bonus.

Ça n'a donc pas été le cas au Grand Prix d'Italie, où Red Bull a demandé à Verstappen de lever le pied dans les derniers tours afin de ne pas rattraper le trio composé de Lance Stroll, Zhou Guanyu et Pierre Gasly et ainsi d'éviter toute surchauffe – bien que l'écurie ne précise pas s'il s'agissait des pneus ou de la mécanique.

Ainsi, après avoir bouclé 21 tours consécutifs en 1'25, Verstappen a conclu l'épreuve par des chronos de 1'26, 1'26, 1'27, 1'27, 1'28 et 1'27 : impossible de jouer le meilleur tour, signé par Oscar Piastri en 1'25"072.

"C'était une question de températures, pour éviter qu'elles ne montent davantage", explique Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull. "Nous avons dû maintenir certaines températures dans une fenêtre donnée. Max avait 12 secondes d'avance, alors il n'y avait pas de raison d'attaquer ou de prendre le moindre risque. En même temps, c'était aussi bien car il n'a pas pu avoir son idée de faire le meilleur tour !"

"Il gérait des soucis de température, et nous ne voulions simplement prendre aucun risque", confirme Christian Horner, directeur d'équipe. "C'était une journée extrêmement chaude, et nous avions quelques températures qui étaient sous contrôle, mais il y avait un groupe de voitures devant Gasly et nous ne voulions pas rouler dans l'air sale. C'est pourquoi nous y sommes allés un peu doucement dans les derniers tours."

Les problèmes de Verstappen n'avaient en tout cas pas de lien avec la défaillance qui a empêché Yuki Tsunoda de prendre le départ au volant de l'AlphaTauri à moteur Honda. "Nous en avons trouvé la cause relativement vite, et ce n'était pas une source d'inquiétude [pour Honda], c'était quelque chose de spécifique à cette voiture", a précisé Helmut Marko.

Propos recueillis par Filip Cleeren et Ronald Vording