Le programme du GP de Grande-Bretagne F1 2024

Le Grand Prix de Grande-Bretagne est la 12e manche de la saison 2024 de Formule 1 et la dernière étape de la triple manche de ce début d'été.

Horaires et programme TV du GP de Grande-Bretagne 2024

Pour le public français, il faudra compter sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. Il y a une heure de décalage avec Silverstone.

DATE SÉANCE HORAIRES (EN FRANCE) CHAÎNE TV (EN FRANCE) Vendredi 5 juillet Essais Libres 1 13h30 - 14h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 17h00 - 18h00 Canal+ Sport Samedi 6 juillet Essais Libres 3 12h30 - 13h30 Canal+ Sport Qualifications 16h00 - 17h00 Canal+ Sport Dimanche 7 juillet Course 16h00 Canal+

Infos et palmarès du GP de Grande-Bretagne F1

Le circuit de Silverstone

Le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone est un monument de la Formule 1 puisque c'est ici qu'est né le Championnat du monde en 1950. Il s'agira ainsi cette année de la 75e édition de l'épreuve, sur un site qui en a accueilli 58 jusqu'à présent compte tenu de l'alternance qui a parfois eu lieu avec Brands Hatch et Aintree pour l'organisation de cette course, sans oublier le Grand Prix du 70e Anniversaire en 2020.

Long de 5,891 km et comportant 18 virages, le tracé de Silverstone propose sa configuration actuelle depuis 2011, date à laquelle la ligne droite de départ/arrivée a notamment changé de localisation, ainsi que les stands. Malgré cette évolution, son caractère unique a été conservé, surtout avec le légendaire enchaînement des courbes de Maggots, Becketts et Chapel. En course, il faut boucler 52 tours pour une distance de 306,332 km.

L'accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen avait été un des tournants de la saison 2021.

Les records F1 de Silverstone

Record de la pole Lewis Hamilton

Mercedes 1'24"303

(moy. : 251,564 km/h) 2020 Meilleur tour en course Max Verstappen

Red Bull 1'27"097 (moy. : 243,494 km/h) 2020

Les derniers polemen et vainqueurs du GP de Grande-Bretagne F1

Année Pole position Victoire 2023 Max Verstappen Max Verstappen 2022

Carlos Sainz Carlos Sainz 2021

Max Verstappen Lewis Hamilton 2020 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2019 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2018 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2017

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2015 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2014

Nico Rosberg Lewis Hamilton

Météo à Silverstone

Les prévisions météo font actuellement état de potentielles averses lors des journées de vendredi et dimanche, même si le risque semble actuellement plus important pour la journée des EL1 et EL2. Le samedi devait être plus calme mais pourrait tout de même démarrer sur une piste rendue humide par des averses de la nuit. Quoi qu'il en soit, les températures devraient être assez basses sur l'ensemble du week-end, oscillant entre 17 et 19°C au meilleur de la journée.

Course suivante : Grand Prix de Hongrie (19-21 juillet)

Retrouvez le calendrier F1 2024 complet