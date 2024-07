Leclerc : "Nous ne sommes pas assez compétitifs"

Après un abandon au Canada puis une petite cinquième place en Espagne, Charles Leclerc est en grande difficulté depuis sa victoire à domicile à Monaco. Ce week-end, sa mauvaise forme se poursuit. Cela a tout d'abord commencé lors des qualifications sprint avec une dixième place, transformée en septième position à l'arrivée de la course sprint.

Cela a continué lors des qualifications avec seulement une sixième place sur la grille de départ, puis ça s'est aggravé en course. Le pilote monégasque a vu son aileron avant endommagé suite à un contact avec Oscar Piastri dans le premier virage. Il a dû s'arrêter dès la fin du premier tour pour le remplacer, chaussant dans le même temps les pneus durs.

"Je suis très heureux que la course soit terminée", avoue Charles Leclerc. "Tout d'abord, nous avons perdu beaucoup avec le changement d'aileron avant au début, puis nous avons fait tout un relais derrière Lando [Norris] où je ne pouvais pas dépasser parce que sinon j'aurais eu des drapeaux bleus et j'aurais dû le laisser passer à nouveau."

"Tout cela a rendu les choses très difficiles lorsque nous devions prendre du rythme. Lorsque nous devions utiliser le rythme pour revenir, nous étions coincés derrière Lando. Premièrement, nous ne sommes pas assez compétitifs. Et deuxièmement, notre course a été fortement compromise après le premier virage."

"J'ai essayé de ralentir, mais je pense que... J'ai l'impression que Checo [Pérez] a été un peu optimiste sur ce coup-là, ça ne se termine jamais bien dans le premier virage ici si vous essayez de passer à trois. Déjà que deux c'est assez délicat, alors trois c'est compliqué. Oscar [Piastri] ne savait pas, Checo était à l'intérieur de moi et je me suis retrouvé comme en sandwich, spectateur. Lorsque vous freinez, Checo freine encore plus tard et une fois que vous êtes là, vous êtes là. J'ai donc essayé de gérer la situation du mieux possible, mais c'était impossible."

Par la suite, le pilote Ferrari s'arrêtera à nouveau à trois reprises, avant de passer la ligne d'arriver à la 11e place, intercalé entre les deux Alpine d'Esteban Ocon et Pierre Gasly. De plus, comme l'avait expliqué Carlos Sainz plus tôt dans le week-end, les améliorations apportées par Ferrari lors de la manche précédente à Barcelone ont amélioré certains aspects de la monoplace mais d'autres ont été fragilisés.

Charles Leclerc est venu confirmer les propos de son coéquipier, expliquant que le nouveau package avait eu des effets positifs sur les problèmes qu'il visait mais que de nouveaux étaient apparus, laissant l'écurie italienne dans l'incompréhension mais, surtout, derrière ses trois rivaux que sont Red Bull, McLaren et Mercedes.

"C'est le cas, mais cela s'accompagne d'autres limitations que nous devons prendre en compte maintenant, car nous avons eu quelques difficultés depuis. Nous avons configuré la voiture de manière complètement opposée aujourd'hui [par rapport à Barcelone], donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre des deux configurations. Je ne me sentais pas très bien de mon côté, mais nous allons nous pencher sur la question, comparer et, je l'espère, en tirer des enseignements et nous améliorer."

"Si l'on regarde les trois derniers week-ends, nous avons eu des difficultés, donc nous n'avons pas encore la solution magique. Il y a très peu de coïncidences en Formule 1, surtout lorsqu'il s'agit de deux week-ends consécutifs. Nous devons donc nous pencher sur la question et l'analyser. Mais les chiffres, nous les voyons, ce qui signifie que nous avons fait un pas en avant. Cependant, il y a d'autres limitations que nous devons examiner pour essayer de nous en débarrasser."