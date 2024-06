Course - Russell récolte les fruits de l'accrochage Verstappen-Norris !

Comme pour le sprint disputé ce samedi, c'est Max Verstappen et Lando Norris qui ont l'honneur d'emmener le peloton au départ de la course. Derrière le leader du classement pilotes et son dauphin, l'on retrouve George Russell et Carlos Sainz, puis Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Second du sprint, Oscar Piastri est seulement septième devant la Red Bull de Sergio Pérez. Au moment d'entamer le tour de formation, sous un ciel globalement dégagé avec 29°C dans l'air et 46°C sur la piste, les choix pneumatiques sont révélés : tout le monde part en mediums, sauf Zhou Guanyu qui s'élancent en durs depuis les stands.

Hamilton trop au large au départ, Leclerc perd gros

Au départ, Verstappen conserve facilement l'avantage. En revanche, Norris est vite sous la menace de Russell qui peut attaquer au virage 3 mais ne réussit tout de même pas à doubler son compatriote. Derrière, Hamilton s'est joué de Sainz pour prendre la quatrième place dans le même virage, même si un passage au large du septuple Champion du monde au premier virage est sous enquête. Leclerc est lui victime d'un contact en étant enfermé entre Piastri et Pérez un peu plus loin dans le peloton ; aileron avant brisé, le pilote Ferrari doit rentrer. Le Mexicain, un peu plus tard, tasse hors piste l'Australien au virage 4.

Alors que Verstappen et Norris s'échappent, Russell est menacé par Hamilton qui le double au virage 3 du troisième tour avant que le plus jeune des deux ne réplique grâce au DRS dans la ligne droite suivante. Cela fait le jeu du groupe emmené par Sainz derrière eux, qui peut revenir. Hamilton se voit ensuite intimer l'ordre de rendre la place à l'Espagnol, ce qu'il fait au sixième tour, avant de mettre la pression sur la Ferrari. Piastri, de son côté, reprend l'avantage sur Pérez avec un superbe extérieur au virage 6.

Après 10 des 71 tours de course, Verstappen compte 4,6 secondes d'avance sur Norris, 7,3 sur Russell, 9,2 sur Sainz et 10,6 sur Hamilton. Piastri, Pérez, Ocon, Gasly et Tsunoda complètent le top 10 en ce début d'épreuve, même si les Haas se sont déjà arrêtées. En fond de peloton, Albon, sur des pneus durs neufs, prend l'avantage sur Leclerc pour le compte de la 18e place. Dès le 17e tour, le Monégasque repasse par les stands pour monter des mediums, il ressort dernier, quelques secondes devant le leader Verstappen.

Pénalités pour Alonso et Hamilton

Après 20 tours, Verstappen compte 5,8 secondes d'avance sur Norris et 10,6 sur Russell. La vague d'arrêts au stand touchent les pilotes de tête, alors qu'Alonso est pénalisé de 10 secondes de pénalité pour sa responsabilité dans le contact avec Zhou. Hamilton, coupable d'avoir traversé la ligne blanche en entrée des stands, est quant à lui pénalisé de 5 secondes. Piastri prend la tête à la faveur des arrêts des leaders, arrêts lors desquels Red Bull est soupçonné d'un unsafe release lors de l'arrivée au stand de Norris, qui ne sera pas l'objet d'une pénalité.

Une fois Piastri passé par les stands, Verstappen retrouve les commandes avec 6,6 secondes d'avance sur Norris, 9,1 sur Russell et 12,5 sur Sainz. Mais l'avance du Néerlandais, en dépit d'inquiétudes autour de la boîte de vitesses de sa RB20, a tendance à augmenter. La lutte la plus chaude de ce ventre mou du GP d'Autriche est celle pour la 10e place, où Ricciardo est en tête d'un groupe composé également d'Alonso, Ocon et Gasly. La lutte s'engage alors entre les deux pilotes Alpine.

Alors que Verstappen creuse un écart à huit secondes en tête, Ocon prend l'avantage sur Alonso avant le premier virage du 35e tour. Une lutte s'engage ensuite entre Alonso et les pilotes Alpine, qui débouche sur une défense virile du vainqueur du GP de Hongrie 2021 pour conserver la 11e position. La bataille entre les deux Alpine reprendra quelques tour plus tard, avec une belle passe d'armes au 40e tour.

Norris revient au contact

La seconde vague d'arrêts, à nouveau lancée tôt par les Haas, finit par toucher le top 10 à une trentaine de tours de la fin du GP. Russell est le premier des leaders à s'arrêter : après un second relais en mediums, il termine la course en pneus durs. Sainz fait l'inverse au tour suivant. Au 48e tour, Piastri fait l'intérieur à Hamilton au virage 3 et confirme son dépassement en bénéficiant du DRS dans la ligne droite suivante.

Au 52e tour, Verstappen s'arrête ; un arrêt un peu long en raison d'une erreur à l'arrière gauche et pour laisser passer Norris. Lorsqu'il ressort des stands, l'avance du Néerlandais a fondu et il commet en plus une erreur au virage 4 qui rapproche encore la McLaren. Au 54e tour, Norris revient dans la zone DRS du triple Champion du monde. Au 55e tour, Norris tente l'intérieur mais Verstappen se décale tardivement pour le bloquer, ce que le Britannique ne manque pas de souligner. Le dépassement de retardataires va provisoirement mettre le Néerlandais à l'abri.

Finalement la lutte reprend au 59e tour, Norris refait le coup de l'intérieur au virage 3 en venant de loin et finit sa manoeuvre hors piste. Logiquement, il redonne la position à la Red Bull avant le virage 4. Norris continue de mettre la pression sur Verstappen par la suite, mais sans tenter de dépasser jusqu'au virage 3 du 63e tour où Norris refait l'intérieur. Cette fois, le Britannique reste bien en piste mais pas Verstappen.

Norris et Verstappen se mettent au tapis !

Au tour suivant, Norris tente une autre stratégie en prenant l'extérieur au virage 3. Cette fois, en revanche, quand Verstappen se rabat le contact entre les deux pilotes est inévitable ; le pilote Red Bull sera plus tard pénalisé de 10 secondes pour sa responsabilité. La crevaison est immédiate des deux côtés ; si Verstappen peut rentrer pour changer de pneus, Norris doit lui abandonner. C'est Russell qui se retrouve aux commandes ! Piastri, peu après, prend l'avantage sur Sainz pour le compte de la deuxième place.

Russell compte moins de trois secondes d'avance sur Piastri à quatre tours du but. Malgré le léger retour de l'Australien, le Britannique parvient à conserver deux secondes de marge sur la ligne pour signer la seconde victoire de sa carrière, devant Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo et Pierre Gasly.

Grand Prix d'Autriche 2024 de F1