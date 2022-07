Qualifs - Sous la pluie, Sainz signe sa première pole en F1

Charger le lecteur audio

Q1 - La pluie s'invite

L'accalmie n'a été que de courte durée. Lors des deux heures de pause entre la troisième séance d'essais libres et les qualifications, le ciel s'est assombri et des nuages chargés de pluie ont fini par crever au-dessus du circuit de Silverstone. La piste était donc détrempée au coup d'envoi de la Q1 et tous les pilotes, à l'exception de Fernando Alonso et Esteban Ocon, ont pris la piste dès les premières secondes de la session.

Toutefois, l'averse a vite cessé et compte tenu de l'évolution rapide des conditions de piste et de la mise en température des pneus intermédiaires, les temps n'ont fait que descendre au fil des passages. Max Verstappen et Charles Leclerc se sont échangés plusieurs fois le meilleur temps, le Champion du monde en titre ayant eu le dernier mot (1'39"129).

Derrière, de nombreux pilotes étaient menacés par l'élimination. Pierre Gasly et Yuki Tsunoda ont profité de la pluie pour hisser leur AlphaTauri en Q2, un exploit compte tenu des petites performances de l'AT03 ce week-end, tout comme Nicholas Latifi, qui s'est même payé le luxe de devancer son coéquipier Alexander Albon malgré l'absence d'évolutions sur sa Williams !

Mauvaise surprise chez Aston Martin et Haas, leurs deux pilotes ont été éliminés.

Éliminés en Q1 : Albon, Magnussen, Vettel, Schumacher, Stroll

Q2 - Verstappen confirme, Latifi surprend

Puisqu'il s'était remis à pleuvoir après la fin de la Q1, les gommes intermédiaires ont de nouveau été mobilisées pour la Q2. Très en forme, Verstappen a conservé les commandes, bien que son chrono de 1'40"655 ait été plus lent que son ultime effort de Q1, avec quatre dixièmes d'avance sur Lewis Hamilton.

Et avec l'intensité grandissante de la pluie, le classement s'est figé à six minutes de la fin du temps imparti. Une excellente nouvelle pour Latifi puisque le pilote Williams avait fait le nécessaire pour se placer dans le top 10 avant l'aggravement des conditions. Résultat : il a décroché la première Q3 de sa carrière !

Les Français ont été les grands perdants de l'histoire, ni Gasly ni Ocon n'ont été suffisamment rapides en début de séance pour passer à l'étape suivante.

Éliminés en Q2 : Gasly, Bottas, Tsunoda, Ricciardo, Ocon

Q3 - Le retour du Smooth Operator

Déjà le plus rapide sous la pluie de Montréal, Max Verstappen était le pilote le mieux placé pour la pole position à Silverstone tant le Néerlandais a surclassé ses adversaires dans les deux premières séances qualificatives... mais encore fallait-il boucler un tour : dans ses deux premiers tours lancés, deux erreurs sont venues lui barrer la route.

Le pilote Red Bull à dû s'y prendre à trois fois pour prendre la première place (1'42"996), néanmoins Hamilton, Leclerc et même Sainz avaient les moyens de la lui contester. Cela s'est confirmé dans les dernières secondes de la Q3 avec un chrono surprise de Sainz : 1'40"983, suffisamment rapide pour lui offrir la première pole position de sa carrière en F1 !

Verstappen a dû s'incliner pour 72 millièmes de secondes, tandis que Leclerc et Pérez sont venus compléter la deuxième ligne. Hamilton, Norris, Alonso, Russell, Zhou et Latifi ont formé le reste du top 10.

Grand Prix de Grande-Bretagne - Qualifications

Q1

Q2

Q3