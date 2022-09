Qualifs - Verstappen s'offre la pole à domicile

Charger le lecteur audio

Q1 - Verstappen met le turbo

Même si Red Bull n'a signé aucun meilleur temps aux essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, le taureau rouge n'était pas à exclure du match pour la pole position. Max Verstappen l'a prouvé dès la Q1 en prenant la première position en 1'11"317. Derrière le Néerlandais, l'on ne trouvait pas les pilotes Ferrari mais les Flèches d'Argent de Mercedes, qui accusaient deux dixièmes de retard. Il a fallu une tentative supplémentaire de Leclerc, en pneus tendres usés, pour voir le Cheval cabré revenir aux avant-postes sans pour autant déloger Verstappen.

Le Néerlandais et son rival pour le titre sont restés au garage en fin de séance en dépit de l'évolution rapide des conditions de piste. Dans la zone rouge en raison d'un temps supprimé pour non-respect des limites de piste, Yuki Tsunoda est remonté à une impressionnante troisième position, Lewis Hamilton ayant quant à lui échoué à 14 millièmes de Verstappen.

Une fois n'est pas coutume, Vettel a été recalé dès la Q1. L'Allemand avait pourtant signé le record du premier secteur lors de son ultime tentative, toutefois il est sorti de piste dans l'avant-dernier virage.

Éliminés en Q1 : Bottas, Ricciardo, Magnussen, Vettel, Latifi

Q2 - Ferrari et Mercedes répliquent

Alexander Albon, seul homme en piste en début de Q2, a eu la joie de voir sa tentative chronométrée être avortée par le drapeau rouge, conséquence d'un jet de fumigène sur la piste... À la reprise de la séance, Verstappen a remis le couvert avec un autre temps canon : 1'10"927. Personne n'était en mesure de descendre sous la barre des 1"11, pas même Sergio Pérez sur la même machine.

Hamilton a néanmoins conclu un bel effort à un dixième de Verstappen alors que Lance Stroll, discret jusqu'alors, a pris la quatrième place, faisant mieux que George Russell ou les pilotes Ferrari !

Une fois de plus, Verstappen s'est permis de rester au garage pour les dernières minutes. En revanche, il a perdu son meilleur temps au profit de Carlos Sainz (1'10"814). Deuxième, Russell avait dix millièmes de retard sur l'Espagnol. Le classement a été particulièrement serré, le top 10 se tenait en six dixièmes de seconde seulement, Pierre Gasly et les pilotes Alpine ayant atterri du mauvais côté pour moins de deux dixièmes.

Éliminés en Q2 : Gasly, Ocon, Alonso, Zhou, Albon

Q3 - Verstappen de justesse

Rapidement, Verstappen a fixé la référence à 1'10"515. Ni Pérez, ni Russell, ni Hamilton, ni Sainz n'ont pu faire mieux... Mais Leclerc, si ! Avec le record dans les deux premiers secteurs, le Monégasque a surpris en améliorant le temps impressionnant du régional de l'étape (1'10"456).

Les Q1 et Q2 ont démontré que les chronos s'amélioraient toujours en fin de séance, il n'était donc pas surprenant de voir tous les pilotes quitter les stands dans les derniers instants de Q3. Leclerc a signé un 1'10"363, mais avec une légère erreur dans le deuxième secteur. Et celle-ci a été punie puisque Verstappen a fait rugir la foule en coupant la ligne en 1'10"342 !

Sainz s'est hissé à moins d'un dixième du Néerlandais, tandis que les pilotes Mercedes ont dû lever le pied dans le dernier virage en raison du tête-à-queue de Sergio Pérez. Le Mexicain, cinquième, sera pris en sandwich sur la grille par les Flèches d'Argent, Hamilton étant en tête de cortège. Suivaient Norris, Schumacher et Tsunoda. Un problème technique a empêché Stroll de prendre la piste, le Canadien a donc fermé la marche.

