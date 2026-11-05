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Rafael Câmara, le diamant brut propulsé en F1 devant son public

Le futur pilote Haas en Formule 1 pour 2027 va faire ses débuts plus tôt que prévu. Le Brésilien entend profiter de cette première course à domicile sans se laisser submerger par la pression.

Filip Cleeren

Publié: 5 nov. 2026, 17:33

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Si Rafael Câmara ressentait la moindre nervosité à l'idée de faire ses débuts en F1 plus tôt que prévu, qui plus est à domicile, il n'en a rien laissé paraître.

Le pilote de la Ferrari Driver Academy a été appelé pour remplacer Esteban Ocon chez Haas la saison prochaine. Il entame finalement cette aventure dès ce week-end, après la séparation brutale entre le Français et l'écurie en plein week-end du Grand Prix de Mexico.

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Plusieurs éléments ne jouent pas en faveur de Câmara ce week-end. À 21 ans, le Brésilien n'a encore jamais piloté une véritable F1 de 2026 et doit donc découvrir toutes ses particularités. Il n'a pas non plus disputé la moindre course sur le circuit d'Interlagos et dispose de très peu de temps pour se préparer. Initialement prévu pour participer aux EL1 avec Ferrari, il avait toutefois déjà effectué quelques séances de simulateur à Maranello.

En revanche, l'actuel leader du championnat de Formule 2 peut compter sur son immense potentiel. Lors d'essais privés avec Haas à Portimão, Câmara s'était montré si rapide que le titulaire Oliver Bearman avait eu du mal à égaler ses chronos. Une performance qui avait suffisamment impressionné le directeur de l'écurie, Ayao Komatsu, pour lui confier un volant la saison prochaine.

Ferrari a toujours considéré Câmara comme une future star, peut-être même comme le plus grand talent brut issu de sa filière de jeunes pilotes ces dernières années, tout en estimant qu'il avait encore besoin de gagner en maturité.

Reste à savoir si ce travail a déjà porté ses fruits. Mais face à une foule de journalistes internationaux et brésiliens, aussi bien lors de son point presse que pendant la conférence de presse de la FIA, le jeune pilote, plutôt réservé et d'un naturel calme, n'a en tout cas pas semblé impressionné par l'événement.

"J'ai été très surpris", a déclaré Câmara à Motorsport.com lorsqu'il a été interrogé sur l'appel lui annonçant qu'il allait prendre le volant de la VF-26 ce week-end. "Ce n'est clairement pas l'endroit où je pensais faire mes débuts en Formule 1, mais je suis très heureux de cette opportunité et également très reconnaissant envers l'équipe de me faire confiance cette semaine. Je vais simplement essayer de profiter de cette course à domicile et de prendre du plaisir en piste."

Faire ses débuts à domicile, surtout avec si peu de temps pour se préparer, constitue toujours une épreuve particulière. Il n'y a pas si longtemps, Kimi Antonelli, récemment sacré champion du monde, avait accidenté sa Mercedes lors des EL1 du Grand Prix d'Italie 2024. La saison dernière, le retour du pilote à Imola avait également été marqué par une attention médiatique qui l'avait particulièrement éprouvé.

Rafael Câmara va faire ses débuts à domicile.

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Il va se passer beaucoup de choses", a reconnu Câmara, conscient de l'afflux de sollicitations médiatiques depuis l'annonce de sa titularisation. "Mais je pense que ça devrait bien se passer. Peu importe ce que les gens disent ou ce qui se passe à l'extérieur, cela n'a jamais vraiment été un problème. J'essaie toujours de me concentrer sur moi-même, sur ce que je peux contrôler. Ce qui se passe autour ne dépend pas vraiment de moi. Je vais donc simplement essayer de prendre la piste et de faire ce que je sais faire."

Le fait d'avoir déjà décroché un volant pour 2027 devrait également l'aider. Câmara sait qu'il peut avant tout se concentrer sur le lancement de sa préparation pour la saison prochaine, plutôt que de ressentir le besoin de faire ses preuves immédiatement ou de vouloir trop en faire.

"J'essaie vraiment d'apprendre autant que possible", a expliqué le champion de Formule 3 en titre. "Il va se passer beaucoup de choses, mais de mon côté, j'essaie de voir tout cela de manière positive. Piloter à domicile, c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. J'essaie donc vraiment de profiter de ce week-end et de m'amuser. Ce ne sera évidemment pas facile, mais ce qui m'aide toujours, c'est de me concentrer sur moi-même, sur mon travail, et de m'assurer que j'apprends et que je progresse à chaque sortie."

Au-delà de l'expérience qu'il cherche à accumuler en vue de 2027, Câmara veut aussi prendre le temps de savourer pleinement cette occasion.

"Depuis mon arrivée en F3, où l'on est davantage exposé médiatiquement, le soutien du public brésilien a été très important. C'est toujours agréable de voir à quel point ils vous encouragent et vous soutiennent", a-t-il confié. "Pouvoir disputer mon premier Grand Prix ici, devant tout le monde, sera quelque chose de très particulier. Je vais évidemment essayer de leur offrir un beau week-end."

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