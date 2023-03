Red Bull : "Notre avance va fondre" à cause des sanctions

Charger le lecteur audio

Après le doublé dominateur de Max Verstappen et Sergio Pérez à Bahreïn, Red Bull a l'intime conviction que son avance sur la concurrence se réduira considérablement au fil de la saison. Un pronostic directement lié aux sanctions infligées à l'écurie de Milton Keynes pour avoir dépassé en 2021 le plafond budgétaire, et qui impliquent en particulier une réduction de 10% du temps de développement aérodynamique.

Red Bull estime que cette sanction n'a pas eu de réelle conséquence jusqu'à présent sur la conception de la RB19, qui a débuté bien avant le verdict en fin d'année dernière. En revanche, l'équipe championne du monde s'attend à en ressentir les effets dans les semaines et mois à venir quand il s'agira de développer la monoplace. Ainsi, Helmut Marko estime que la situation actuelle n'a rien qui incite à se sentir à l'abri.

"On s'est préparés de manière optimale pour la saison", explique le consultant spécial de Red Bull dans un entretien accordé à nos confrères de la rédaction allemande de Formel1.de. "Une fois que l'on a su que cette pénalité serait infligée, il était évident, en entrant en soufflerie, qu'il fallait faire ça efficacement. Chaque run [en soufflerie] faisait l'objet d'un plan clair. Pour l'instant, on a réussi. Mais naturellement, au fur et à mesure que la saison avancera et que l'on manquera de temps de soufflerie, les autres en auront encore à leur disposition et notre avance va fondre. C'est pourquoi il est extrêmement important de prendre les points maintenant."

Des écarts faussés à Bahreïn ?

Red Bull a ouvert la saison 2023 avec un doublé écrasant.

Helmut Marko reste également très méfiant en raison des spécificités du circuit de Bahreïn, convaincu que l'image de la hiérarchie qui a été vue lors du premier Grand Prix a pu être en partie faussée. Il n'adhère donc pas à la prophétie chez Mercedes de George Russell, qui annonce déjà une victoire Red Bull à chaque course.

"Cette déclaration de Russell s'explique peut-être par la frustration du Grand Prix de Bahreïn", répond l'Autrichien. "C'était une course sur un circuit spécifique, où le revêtement est extrêmement rugueux, ce qui signifie que l'usure des pneus joue un rôle très important. Oui, on a réalisé une belle performance. Mais pas de là à remporter toutes les courses et avoir déjà le titre en poche. Ce serait bien si c'était si facile."



Red Bull doit notamment régler une forme d'incompréhension technique qui s'est présentée lors des essais libres à Sakhir, quand la quête d'un équilibre optimal sur la monoplace s'est avéré plus délicate que prévu.

"On avait une voiture très équilibrée pendant les essais [hivernaux] et le vendredi, on a soudainement eu du sous-virage relativement important", précise Helmut Marko. "C'est quelque chose que Max n'aime pas du tout. Mais les autres écuries ont connu la même chose. Il doit y avoir un autre facteur, peut-être le sable ou la température. Laborieusement, je dois dire, on a retrouvé un setup qui a permis à Max de signer la pole position puis la victoire."

Propos recueillis par Christian Nimmervoll