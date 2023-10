Red Bull doit comprendre le problème de freins de Verstappen

Victorieux du Grand Prix des États-Unis, où il est patiemment mais inéluctablement remonté de la sixième place sur la grille pour priver de victoire Lando Norris et Lewis Hamilton (même si ce dernier a depuis été disqualifié), Max Verstappen est tout de même en quête de certaines réponses.

À de très nombreuses reprises, le nouveau triple Champion du monde s'est agacé à la radio, déplorant de très mauvaises sensations au freinage. Un problème qu'il a dû gérer en fin de course, au point de voir Hamilton revenir à seulement 2"2 sous le drapeau à damier.

Cette 15e victoire de la saison, sa 50e en Formule 1, traduit une nouvelle fois la mainmise du Néerlandais et de son écurie sur l'exercice en cours mais le changement de certaines pièces, dans le respect des règles du parc fermé, entre samedi et dimanche a visiblement compliqué la tâche du pilote Red Bull.

"On a changé les freins après hier [samedi] et ce n'était pas bon", décrit Max Verstappen au micro de Sky Sports. "Je n'avais pas de bonnes sensations au freinage, et je n'ai pas vraiment pu maîtriser ça pendant toute la course. C'est quelque chose que l'on doit comprendre parce que quand tu n'es pas très confiant au freinage ici, tu n'as tout simplement pas de bonne sensations. Ça peut coûter pas mal de temps au tour, donc c'était un peu plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Je n'ai jamais eu vraiment de problème au freinage dans ma carrière en F1, mais aujourd'hui [dimanche], c'était vraiment un problème."

Malgré la victoire décrochée sur le Circuit des Amériques, Red Bull estime que le rythme de course de son pilote vedette a clairement souffert de ce problème, car il a aussi eu des conséquences sur les températures de pneus. Le déficit reste difficile à chiffrer, mais les analyses vont suivre.

"Dès que l'on commence à gérer ce problème, ça interfère avec la température des pneus et tout le reste", précise Christian Horner, directeur de Red Bull. "Je pense qu'il a fait du très bon travail. C'est difficile de dire ce que ça a coûté au niveau du rythme, mais on pouvait voir qu'il ne bénéficiait pas du même avantage qu'hier [samedi]. Je pense que ça a été un problème tout au long de la course. C'est arrivé très tôt dans le premier relais. Il n'avait pas la même sensation de la pédale de frein qu'auparavant."