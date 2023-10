Course - Et à la fin, c'est Verstappen qui gagne !

Au lendemain d'un Sprint sans saveur et écrasé par Max Verstappen, le Grand Prix des États-Unis réservait a priori davantage de suspense. Ne serait-ce que de par la position du désormais triple Champion du monde, seulement sixième sur la grille de départ d'où partait en pole Charles Leclerc devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Autres facteurs jetant une part d'incertitude : la chaleur (près de 30°C dans l'air), la dégradation pneumatique et un vent beaucoup plus intense que la veille et l'avant-veille.

Sur le plan stratégique, la quasi-totalité des pilotes a choisi les pneus mediums pour le départ, à l'exception de Nico Hülkenberg et Lance Stroll, en durs depuis la pitlane, d'où s'élançaient aussi leurs coéquipiers respectifs, Kevin Magnussen et Fernando Alonso.

À l'extinction des feux, Lando Norris a pris un envol remarquable qui lui a permis de virer en tête à l'intérieur de Charles Leclerc au premier virage. Le pilote McLaren a immédiatement tenté de prendre la poudre d'escampette devant les deux Ferrari et Lewis Hamilton, le peloton ne manquant pas de bagarres groupées à partir de la septième place occupée par Esteban Ocon, pour peu de temps puisque l'Alpine du Français a souffert de dégâts au niveau d'un ponton après un gros contact avec Oscar Piastri. Un incident fatal aux deux hommes, contraints à l'abandon successivement quelques tours plus tard.

Offensif, Lewis Hamilton a repris dès le quatrième tour la troisième place à Carlos Sainz, Max Verstappen lui emboîtant le pas une boucle plus tard. Le pilote Mercedes a ensuite croqué Charles Leclerc, se retrouvant deuxième à trois secondes du leader Lando Norris. Plus patient, le pilote Red Bull a attendu le 11e tour pour prendre le meilleur sur la Ferrari, au prix d'une passe d'armes qui a emmené le Monégasque hors piste, sans toutefois provoquer d'enquête des commissaires.

Le départ du GP des USA.

Peu à peu, Lewis Hamilton s'est montré régulièrement plus rapide que Lando Norris, ramenant l'écart sous les deux secondes à la fin du 15e tour, Max Verstappen pointant, lui, à 4"5 du leader. Ce dernier, dans la foulée, a été le premier à s'arrêter pour chausser un second train de pneus mediums. Logiquement, Lando Norris a fait de même un tour plus tard, mais pour des gommes dures, laissant Lewis Hamilton prendre la tête et s'orienter vers une stratégie à un seul arrêt.

Le Britannique était cependant en proie au doute quant à la longévité de ses pneus mediums, bloquant d'ailleurs sa roue avant droite au freinage peu avant la barre des 20 tours bouclés. Le signal pour rentrer au stand et chausser des pneus durs, mais le mal était fait puisque le septuple Champion du monde est ressorti largement derrière Max Verstappen. Mercedes a également tenté de prolonger le premier relais de George Russell, ce qu'a aussi fait Ferrari avec un Charles Leclerc se retrouvant en tête avec ses pneus mediums du départ.

Le poleman est passé au stand au 24e tour et l'on a ainsi retrouvé Lando Norris en tête avec 2"5 d'avance sur Max Verstappen et dix secondes sur Lewis Hamilton. Au 28e tour, pile à la mi-course, la Red Bull a plongé à l'intérieur après avoir bénéficié du DRS et de ses pneus mediums, le Néerlandais s'emparant des commandes de la course devant la McLaren.

Après quelques tours durant lesquels il s'est maintenu dans la même seconde que le nouveau leader, Lando Norris a vu Max Verstappen commencer à creuser l'écart, à une vingtaine de boucles de l'arrivée. Si le doute existait quant au deuxième arrêt du Britannique, la réponse est intervenue dès la fin du 34e tour pour chausser des pneus durs permettant d'aller au bout. Red Bull n'a pris aucun risque en arrêtant Max Verstappen au tour suivant, conservant ainsi l'avantage en sortie de pitlane.

Lando Norris a mené les débats jusqu'à la mi-course.

Affichant un excellent rythme, Lewis Hamilton s'est donc retrouvé une nouvelle fois aux commandes, avant d'observer son deuxième arrêt à 17 tours de l'arrivée pour repartir avec des pneus mediums. Pendant ce temps, Max Verstappen puis Lando Norris ont fait sauter le verrou Charles Leclerc, de nouveau aux avant-postes à la faveur de sa stratégie décalée.

La Ferrari s'est retrouvée sans défense face à Lewis Hamilton, qui est remonté sur le podium à une dizaine de tours du drapeau à damier avant de lancer une ultime chasse derrière les deux meneurs mais avec tout de même plus de cinq secondes de retard sur le leader. Un leader parfois agacé à la radio et se plaignant à plusieurs reprises de ses freins, tout en gérant plutôt bien la situation.

La fin du dernier relais a été compliquée pour Lando Norris, vite rejoint par Lewis Hamilton, qui a plongé avec autorité au sommet du premier virage pour virer à la deuxième place, avec 5"4 de retard sur Max Verstappen à 7 tours du but. Malheureusement un peu tard pour le pilote Mercedes, qui a manifesté son mécontentement devant la stratégie de son équipe à la fin du tout premier relais.

Lewis Hamilton a réduit l'écart à moins de deux secondes mais cela n'a pas suffi à priver Max Verstappen d'une 15e victoire cette saison, tandis que Lando Norris a assuré un nouveau podium pour McLaren, précieux en vue du championnat constructeurs face à Aston Martin.

Derrière le trio de tête, Carlos Sainz a pris la quatrième place après avoir vu Charles Leclerc lui ouvrir la porte sur une consigne d'équipe. Sergio Pérez a terminé cinquième devant le Monégasque et George Russell, Pierre Gasly huitième au terme d'une course solide. Revenu de loin après être parti des stands, Lance Stroll a brillamment pris les points de la neuvième place alors que Fernando Alonso a dû abandonner en fin d'épreuve sur un bris mécanique. Yuki Tsunoda complète le top 10 avec en prime le point du meilleur tour en course grâce à un troisième arrêt peu avant le drapeau à damier.

Mise à jour : après la course, Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont été disqualifiés pour usure trop importance du patin de leur monoplace.

GP des États-Unis