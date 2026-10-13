Formule 1 GP de Singapour

Red Bull est "l'équipe à battre" en F1 selon Russell, mais Antonelli apporte une précision

George Russell estime que Red Bull est la nouvelle référence en F1, même si son coéquipier Antonelli ajoute que cela s'explique en partie par le fait que Mercedes n'a pas encore exploité pleinement le potentiel de ses évolutions.

Ronald Vording

Publié: 13 oct. 2026, 06:50

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La série de trois Grands Prix asiatiques de Formule 1 s'est particulièrement bien déroulée pour Max Verstappen. Le pilote Red Bull a terminé à 0"196 derrière le vainqueur George Russell à Bakou, avant de remporter des victoires convaincantes en Malaisie et à Singapour.

Des deux côtés - chez Red Bull comme chez Mercedes -, cela s'explique par les évolutions majeures introduites au cours de ces trois épreuves. Red Bull a apporté à Bakou son dernier package majeur pour la RB22 et a immédiatement franchi un cap.

Chez Mercedes, les choses se sont révélées plus compliquées. Les Flèches d'Argent ont introduit en Malaisie leur mise à jour tant attendue, mais celle-ci n'a pas immédiatement apporté les réponses escomptées, en partie à cause des caractéristiques inhabituelles du Circuit international de Sepang, dont le revêtement est extrêmement irrégulier.

À Singapour, Russell a couru avec l'ancienne spécification tandis qu'Antonelli a utilisé la nouvelle afin de recueillir des données comparatives et de trouver des réponses. La conclusion préliminaire est que la mise à jour offre effectivement un plus grand potentiel, mais que la marge de manœuvre permettant d'exploiter ce potentiel est extrêmement étroite.

"Les chiffres indiquent que les performances sont conformes à nos attentes, mais il est évident que les temps au tour n'ont pas été exceptionnels. Nous devons donc essayer de comprendre comment tirer le meilleur parti de cette mise à jour", a déclaré Russell après la course.

Au cours de sa remontée vers la neuvième place, Russell a une nouvelle fois manqué de chance avec le timing de la voiture de sécurité virtuelle - dont il n'a pas pu tirer pleinement parti, contrairement à Antonelli et Charles Leclerc. Mais selon le Britannique, Mercedes doit relever des défis plus importants : rattraper Red Bull, qui, selon lui, est désormais devenue la nouvelle référence.

"Oui, je veux dire, 5, 10 ou 20 secondes de moins ; ça aurait amélioré la situation, mais je ne vais pas en perdre le sommeil pour autant", a déclaré Russell lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com sur le timing malheureux de la voiture de sécurité virtuelle.

"Je pense que l'essentiel pour nous, en tant qu'équipe, est d'essayer de comprendre comment nous allons gagner en performance, car les performances de Red Bull ont été très impressionnantes ces trois dernières semaines sur trois circuits très différents. À l'heure actuelle, c'est l'équipe à battre."

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lorsque Motorsport.com a ensuite soumis ces commentaires à Antonelli et lui a demandé si le leader du championnat considérait lui aussi Red Bull comme la nouvelle référence, il a souligné que la situation était étroitement liée au processus d'apprentissage de Mercedes concernant ses évolutions.

"Je pense que cela tient probablement surtout au fait que nous ne tirons pas le maximum de ce nouveau package. Bien sûr, Red Bull a fait un bond en avant incroyable, et Max est sans doute plus à l'aise avec la voiture et parvient tout simplement à en tirer davantage. C'est donc une combinaison de plusieurs facteurs. Il est certain qu'ils ont fait un grand pas en avant."

Cela dit, Mercedes ne parvient pas encore à concrétiser sur la piste les gains de performance que ses simulations et ses essais en soufflerie laissent entrevoir, comme l'a révélé Antonelli.

"De notre côté, nous essayons simplement de comprendre comment exploiter davantage son potentiel, car nous constatons bel et bien les gains, nous voyons ce qu'elle pourrait apporter."

"C'est juste que la fenêtre est très étroite pour le moment, la fenêtre dans laquelle la voiture fonctionne. Elle est très sensible à la façon dont on la pilote, à la manière dont on négocie un virage, à la façon dont on freine. Elle réagit de manière très différente."

Photo de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Tant l'équipe - qui cherche encore les bons réglages - que le pilote doivent encore s'adapter à cette situation, c'est pourquoi Antonelli attend avec impatience le premier week-end de course au format classique sur un circuit qui lui est familier : le Grand Prix des États-Unis au Circuit des Amériques, où il pourrait théoriquement déjà décrocher le titre.

"À Austin, nous disposerons de trois séances d'essais libres, ce qui nous permettra d'aborder les réglages avec une grande ouverture d'esprit. Espérons que nous trouverons la bonne formule pour exploiter pleinement le potentiel du package et enfin constater les gains attendus."

Comme ces gains ne se sont pas encore concrétisés en piste, le tableau dressé ces dernières semaines peut s'avérer quelque peu trompeur. Certes, Red Bull a indéniablement fait un énorme bond en avant, mais Mercedes devrait disposer d'une marge de performance plus importante que celle dont elle a fait preuve ces deux dernières semaines.

Néanmoins, Antonelli se réjouit des progrès réalisés à Singapour dans la compréhension de la mise à jour, d'autant plus que de nombreuses interrogations subsistaient après la Malaisie.

"Je pense que l'équipe a fait un travail incroyable ce week-end en améliorant les réglages de la voiture et en me permettant de reprendre confiance. C'est désormais une base de départ pour continuer à travailler et à exploiter ce potentiel."

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